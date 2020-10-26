

Teröristler Suriye'den paramotor ile gelmiş





Hatay'ın İskenderun ilçesinde öldürülen iki teröristin ardından, bölgede günlerdir nefes kesen operasyon zincirleri ilk gün gün yüzüne çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hatay Valisi Rahmi Doğan, dün Türkiye'nin gündemine oturan bombalı saldırı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Aralarında HDP milletvekilinin oğlunun da bulunduğu terörist etkisiz hale getirilmesiyle sonuçlanan operasyonun ardından Hatay Amanos dağları PKK'dan tamamen temizlendi.

Payas'ta dün başlayan nefes kesen kovalamacada, öldürülen teröristlerin iki kez araç çalarak önce köy korucularını, sonra güvenlik güçleri ile çatışarak kaçmaya çalışmıştı.



İskenderun kent merkezinde kıstırılan teröristlerden biri araç içinde meydana gelen patlama ile öldürülürken, diğer terörist silahlı çatışmada etksiz hale getirildi.



9 Ekim Ekim tarihinde bölgede peşpeşe ormanları ateşe veren teröristlerin Suriye'nin ABD denetiminde bulunan Münbiç üzerinden sızdığı tesbit edildi. Son 4 teröristin ise paramotor adı verilen iki kişilik hava araçları Amanoslara ulaştığı ortaya çıktı.

Daha önce terör örgütü PKK sığınakları ile mağaralarında bulunan paratonerlerin ilk kez kullanıldığına işaret eden güvenlik çevreleri, örgüte bu yeteneği bir istihbarat örgütünün kazandırdığına işaret ediyor.

PKK'nın drone ve basit hava araçları ile sık sık havadan güvenlik güçlerini hedef alan başarısız saldırılar düzenlediğine dikkat çeken güvenlik uzmanı Mete Yarar "Bunu PKK DEAŞ'ten öğrendi, ancak örgütün ilk kez paramotor kullandığına tanık olduk. Örgüt üyelerinin Münbiç'ten alçak irtifdan uçarak Amanoslara ulaştığı biliniyor" dedi.

PARAMOTOR NEDİR?

Paramotor, elektrikli bir yamaç paraşütünün koşum takımı ve itici kısmı için jenerik isimdir. İki temel paramotor tipi vardır: ayak fırlatma ve tekerlek fırlatma. Ayak fırlatma modelleri, koşum takımı, yakıt deposu, motor ve pervane içeren bir çerçeveden oluşur. Sivil amaçlarla kullanılan paramotorların fiyatları 45 bin TL ile 150 bin TL arasında piyasada bulmak mümkün.

HATAY'DA NEFES KESEN TAKİP

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1 polis yaralandı.

Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde polis ekipleri Payas’ta uygulama noktasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Otomobilde bulunan 2 terörist ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında patlama meydana gelirken, olayda İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2 vatandaş yaralandı. Teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken, diğeri ise kaçtı. İskenderun ilçesindeki bir meslek lisesinde sıkıştırılan terörist, emniyet ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İkinci teröristin de yakalanmasının ardından ilçede büyük sevinç yaşanırken, vatandaşlar teröre lanet eden sloganlar attı.

BAKAN SOYLU: İKİ TERÖRİST DE ELDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde Hikayesini anlatacağız" diyerek aranan diğer teöristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"AMANOSLAR'DA PKK İMHA EDİLDİ"

Hatay Valisi Rahmi Doğan açıklamasında "Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

JANDARMA UYGULAMA NOKTASINA SİLAHLI SALDIRI: 1 ASKER YARALI

Edinilen bilgiye göre, Payas ilçesinde jandarma uygulama noktasına kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler silahlı saldırı düzenledi. Uygulama noktasında görevli askerlerin karşılık vermesi ile yaşanan sıcak çatışmada 1 astsubay yaralandı. Yaralanan asker hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin İskenderun ilçesine doğru kaçtıkları öğrenildi.