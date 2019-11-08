Teröristlere yönelik KIRAN-5 harekatı başladı



Terör örgütü PKK'nın yurt içi yapılanmasına yönelik Bingöl, Muş ve Diyarbakır kırsalında KIRAN-5 harekatı başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 175 timin katıldığı Kıran-5 Harekatı başlatıldı.

Önceki gün Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonlarda terör örgütüne ağır darbe indirilirken, örgütün kış yapılanmasını hedef alan KIRAN 5 harekatına 3 bin civarında güvenlik personeli katılıyor. Hakkari, Şırnak ve Batman'da ilki başlayan KIRAN operasyonları serisine bu kez Diyarbakır, Muş ve Bingöl'ün jandarma komutanlıkları koordine ediliyor.

İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 179 timin katıldığı Kıran-5 Harekatı başlatıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla Bölgesinde Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 08 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca KIRAN-5 Operasyonu başlatılmıştır" denildi.