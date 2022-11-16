Ters şeride girdi, yol vermeyenleri tehdit etti

İstanbul'da yoğun trafikte çakarlı araçlarla adeta terör estiren, vatandaşların ulaşımını felç eden zorbaların hakaretleri bu kez kameralara yansıdı. Trafikte daha önce iki kez çakarlı araçla yakalanan Dünya Gençlik ve Spor Federasyonu İstanbul Başkan Mehmet Oğuzhan Demirhan, bu kez de Gençlik ve Spor Bakanlığı araç kartıyla 3 şeritli yola tersten girdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Bora Erdin, kendisinden yol isteyen Demirhan'ın tehditler ve hakaretler savurduğunu söyledi.

İstanbul Kağıthane'de Cendere caddesi üzerinde bir aracın 3 şeritli yola tersten girdiği görüldü. 34 AK 911 plakalı aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait araç kartı taşıması ise dikkat çekti.

Dünya Gençlik ve Spor Federasyonu İstanbul Başkanı ve Otuz4Group Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş sahibi Mehmet Oğuzhan Demirhan daha önce de bu araçla polis ekiplerinden kaçmış

Aracında çakar olduğu belirlenen isim ayrıca İstanbul'da Vale hizmeti veren bir şirketin de sahibi. pic.twitter.com/NzIZd7TIrU — Bora Erdin (@boraerdin) November 16, 2022



Aracın Dünya Gençlik ve Spor Federasyonu İstanbul Başkanı ve Otuz4Group Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahibi Mehmet Oğuzhan Demirhan'a ait olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından yaşadığı olayı paylaşan gazeteci Bora Erdin, Demirhan'ın kendisine hakaretler savurarak ters yönden gelme ısrarını sürdürdüğünü ifade etti.

"ARABADA BEBEĞİM VAR"

Erdin, yaşananları şöyle anlattı:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı araç kartı 34AK911 plakalı bu araç 3 şeritli yola tersten girmiş. Benden yol istiyor. Yetmiyor hakaret ve tehdit savuruyor. 'Alacaksın arabanı p*ç' diyecek kadar rahat.Çünkü biliyor ki hiçbir yaptırımla karşılaşmayacak. Arabada eşim, annem ve bebeğim var. Olay Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde oldu. Yarın ilk iş şikayetçi olacağım. Aracın plakasını hem İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü’ne hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bildirdim. Gerçekten artık yeter."

Arabada eşim, annem ve bebeğim var.

Olay Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde oldu.

Yarın ilk iş şikayetçi olacağım.

Aracın plakasını hem @istanbul_EGM hem de @gencliksporbak 'na bildirdim.

Gerçekten artık yeter. pic.twitter.com/xIyMJWQoBT — Bora Erdin (@boraerdin) November 16, 2022



DAHA ÖNCE DE POLİSLERDEN KAÇTI

Öte yandan paylaşılan gönderilerde Demirhan'ın daha önce de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu araçla polis ekiplerinden kaçtığı, aracında çakar olduğu ve kovalamaca sonucu yakalandığı belirtildi.

Paylaşımlarda ayrıca Demirhan'ın İstanbul'da vale hizmeti veren bir şirketin sahibi olduğu ifade edildi. Demirhan'ın sosyal medya hesabından çakarlı aracıyla yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Şahıstan şikayetçi olduğunu söyleyen Bora Erdin, "İki defa çakarlı araç kullandığı için trafikten men edilen aracın nasıl yeniden trafiğe çıktığının da araştırılmasını talep edeceğiz. Bu tür olaylarda yurttaşların çekinmeden üzerine gitmesi gerekiyor" dedi.