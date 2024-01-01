Tevhid bayrağına tepki gösteren genci hedef gösterdiler

İstanbul'da Gazze bahanesiyle düzenlenen ve AKP'li yöneticilerin de destek verdiği yürüyüş, Cumhuriyet rejimine meydan okumaya dönüştü. Mitinge katılanlara dağıtılan hilafet bayrağı ile yürüşe katılanlardan birine düzenlenen yumruklu saldırı ise, provakatörlere fırsat verdi. Kılıçdaroğlu'nu linç etmek isteyen öküz hırsızı yumrukçuyu tutuklamaya gerek duymayanlar, cumhuriyet düşmanlarına yönelik yumruklu tepki gösteren genci tutuklayarak cezaevine gönderdi.



Yumruklu saldırının ardından şeriatçı terör örgütlerine verdiği destekle tanınan sosyal medya hesapları, Ege Akersoy adlı gencin kişisel bilgilerini yayınlarak hedef gösterdi.

2024’ün ilk gününde Galata Köprüsü'nde AKP'ye yakın dernek ve vakıfların oluşturduğu Milli İrade Platformu ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingi yaptı.

Söz konusu mitinge katılan ve elinde 'Tevhid' bayrağı bulunan İsmail Aydemir, Şişhane Meydanı'ndaki iş merkezinin önünden geçtiği sırada bir kişi tarafından darbedildi.

Aydemir'in burnundan yaralandığı görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sözde Filistin ve şehitler yürüyüşünde açılan bayrak!



Işıd bayrağı, Işıd ne terör örgütü yani Mehmetçik’e kurşun sıkan terör örgütü!



Twit bu kadar! https://t.co/KzZ97sSOZv pic.twitter.com/EEWFPR7qfx — Bircan Yıldırım (@BRCNYLDRMB) January 1, 2024



Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, bölgede görev yapan trafik polisi tarafından yakalandı. Burnundan yaralanan Aydemir, polis ekiplerince Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürüldü.

ÜNİVERSİTELİ GENÇ TUTUKLANDI

Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şüpheli E.A., Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

