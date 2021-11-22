

TheBoss'dan şok eden deney | Taksiciler dolandırıcı çıktı

Youtube'de TheBoss kanalında çektikleri sosyal deney ve şaka videolarıyla tanınan Mert Karakaş ve Burak Tutal, İstanbul'da Arap turist kılığında bindikleri iki taksi tarafından dolandırıldı. O anlar ise sosyal medyada olay oldu.

TAKSİDEN ŞOKE EDEN YANIT

Bostancı'dan 2 kilometre uzaklıktaki Bağdat Caddesi'ne gitmek isteyen fenomenlerden taksici, 20 dolar istedi. Taksice pos cihazı olmasına rağmen taksici kredi kartıyla ödemeyi kabul etmeyip, nakit para istedi. Taksicinin, " 20 dolar 41 cent, 20 doları verin 41 cent benden hediye" demesi şaşkınlık yarattı.

200 LİRANIN ÜSTÜNÜ VERMEDEN GİTTİ

Bağdat Caddesi'nden Bostancı'ya gitmek için başka bir taksiye binen fenomenler, taksiciden taksimetreyi açmasını istedi. Taksimetreleri açmayan taksici "sabit fiyat 100 TL" deyip fenomenlerin isteğini reddetti. Ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen fenomenleri taksici reddedip nakit para istedi. Fenomen 200 TL nakit para verince taksici 'okey' deyip para üstünü vermeden gitti.

