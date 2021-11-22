Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

TheBoss'dan şok eden deney | Taksiciler dolandırıcı çıktı

Youtube'de TheBoss kanalında çektikleri sosyal deney ve şaka videolarıyla tanınan Mert Karakaş ve Burak Tutal, İstanbul'da Arap turist kılığında bindikleri iki taksi tarafından dolandırıldı. 

22 Kasım 2021 Pazartesi 00:18
TheBoss'dan şok eden deney | Taksiciler dolandırıcı çıktı


TheBoss'dan şok eden deney | Taksiciler dolandırıcı çıktı

Youtube'de TheBoss kanalında çektikleri sosyal deney ve şaka videolarıyla tanınan Mert Karakaş ve Burak Tutal, İstanbul'da Arap turist kılığında bindikleri iki taksi tarafından dolandırıldı. O anlar ise sosyal medyada olay oldu.

TAKSİDEN ŞOKE EDEN YANIT

Bostancı'dan 2 kilometre uzaklıktaki Bağdat Caddesi'ne gitmek isteyen fenomenlerden taksici, 20 dolar istedi. Taksice pos cihazı olmasına rağmen taksici kredi kartıyla ödemeyi kabul etmeyip, nakit para istedi. Taksicinin, " 20 dolar 41 cent, 20 doları verin 41 cent benden hediye" demesi şaşkınlık yarattı. 

200 LİRANIN ÜSTÜNÜ VERMEDEN GİTTİ

Bağdat Caddesi'nden Bostancı'ya gitmek için başka bir taksiye binen fenomenler, taksiciden taksimetreyi açmasını istedi. Taksimetreleri açmayan taksici "sabit fiyat 100 TL" deyip fenomenlerin isteğini reddetti. Ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen fenomenleri taksici reddedip nakit para istedi. Fenomen 200 TL nakit para verince taksici 'okey' deyip para üstünü vermeden gitti.
 

Anahtar Kelimeler:
TheBoss
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçük Müslüme'nin ölümü | Cinayet şüphesi ağır basıyor, aile gözaltında 
Küçük Müslüme'nin ölümü | Cinayet şüphesi ağır basıyor, aile gözaltında 
Şarj makinasının içinden kumar slotları çıktı
Şarj makinasının içinden kumar slotları çıktı
Sarıkeçili yörüklerinden küçük Müslüme'nin cansız bedeni bulundu
Sarıkeçili yörüklerinden küçük Müslüme'nin cansız bedeni bulundu
Ankara'da patlama oldu | Çöken binada 2 kişi can verdi
Ankara'da patlama oldu | Çöken binada 2 kişi can verdi
Esetik için Türkiye geldi, canından oldu
Esetik için Türkiye geldi, canından oldu
Türk anne ve küçük oğlu Ren Nehri’nde ölü bulundu
Türk anne ve küçük oğlu Ren Nehri’nde ölü bulundu
Trafik magandası önce makas attı, sonra yol kesti
Trafik magandası önce makas attı, sonra yol kesti
Anne ve babasını öldürdü, sonra intihar etti
Anne ve babasını öldürdü, sonra intihar etti
Hız kadranı 230'da takılı kaldı: 3 ölü, 3 yaralı
Hız kadranı 230'da takılı kaldı: 3 ölü, 3 yaralı
Sahte Hızır Rafet Efendi kurbanların evine arsasına çökmüş
Sahte Hızır Rafet Efendi kurbanların evine arsasına çökmüş

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim