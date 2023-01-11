THK arsaları kapanın elinde kalmış



TÜRK Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Macun Mahallesi’nde üniversiteye ait arsanın, ihale komisyonu kurulmadan dönemin mütevelli heyeti başkanı Osman Yıldırım tarafından 2013 yılında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhit firmaya değerinin çok altında fiyata devredildiği gerekçesiyle Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

MAHKEMEDEN TAPU İPTALİ KARARI

Yasaya aykırı olarak imzalandığı ileri sürülen sözleşme ile yüklenici Al-Ka firmasına 29 dükkan ve 143 ofis verildiği, üniversiteye ise 70 ofis bırakıldığı, üniversitenin yaklaşık 35 milyon TL zarara uğratıldığı ileri sürüldü. Sözleşmesinin geçersiz olduğu iddia edilerek, müteahhit tarafından vatandaşlara satılan 2 bloktaki 242 ofis ve dükkanın tapusunun iptali ile üniversiteye tescili talep edildi.

Mahkeme, söz konusu sözleşmenin kanunlarda aranan resmi şekil şartını sağlamadığı gerekçesiyle tapuların iptali ile üniversiteye tesciline hükmetti. Kararın gerekçesinde, alınan değerleme raporları ve bilirkişi raporlarına göre söz konusu arsanın acil satış değerinin de altında olacak şekilde 7 milyon TL'ye satıldığı, sözleşmeye göre 13 bin 389 metrekare toplam emsal alanın 8 bin 347 metrekare inşaat alanı üniversiteye, kalan kısmı yükleniciye verilmesi öngörülmüşse de uygulanan proje ile inşaat alanının 33 bin 141,41 metrekare olarak gerçekleştirildiği, buna karşın üniversite payında bir artış yapılmadığının tespit edildiği belirtildi. Sözleşmede imzası bulunan dönemin THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Osman Yıldırım ile eski Rektör Ünsal Ban'ın da aralarında bulunduğu sorumluların fikir birliği içerisinde hareket ederek üniversitenin zararına olacak şekilde kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdettikleri, yapılan usulsüz ve muvazaalı işlemlerle kurumun yüksek miktarda kamu zararına uğratıldığı belirtildi. Söz konusu zarardan sorumlu olanlar hakkında kamu davası açıldığı, yargılamanın sürdüğü ve geçen sürede kurum zararının giderilemediğine dikkat çekildi.

TAPU SAHİPLERİNİN İTİRAZININ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN DURUŞMA

Müteahhit firmadan aldıkları ofis ve dükkanları iş yeri olarak kullanan tapu sahipleri, mahkemenin kararına tepki gösterirken, üst mahkemeye itiraz başvurusunda bulundu. Ankara 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, üniversite arsasına yapılıp vatandaşlara satılan 2 bloktaki 242 dükkan ve ofisin tapusunun iptali ve üniversiteye tescili yönündeki kararı durdurdu. Mahkeme, tapu sahiplerinin itirazının değerlendirilmesi için duruşma açılmasına ve duruşma gününün 3 Şubat olarak belirlenmesine hükmetti. Ankara 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir yoluyla verdiği durdurma kararının bir örneğinin tapu müdürlüğüne gönderilmesi de kararlaştırıldı. Tapu sahiplerinin itirazlarına ilişkin karar, 3 Şubat'ta yapılacak duruşma ile verilecek.

