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Thodex operasyonu | 8 ilde 78 kişiye gözaltı

Milyarlarca liralık vurgun iddialarının kaynağında yer alan Thodex skandalının ardından savcılık 8 ilde operasyon için düğmeye bastı. 78 kişinin yakalanması için aramalar sürüyor

23 Nisan 2021 Cuma 10:19
Thodex operasyonu | 8 ilde 78 kişiye gözaltı

Thodex operasyonu | 8 ilde 78 kişiye gözaltı 



Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şirket sahibi Faruk Fatih Özer'in uzak doğu ülkelerinden Tayland'a kaçtığı ifade edilirken, mağdur sayısının her geçen gün daha da arttığı öğrenildi.

2 MİLYAR DOLARLIK KRİPTO PARA VURGUNU İDDİASI

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık vurgun ile yurt dışına kaçtığı iddiaları sonrası şirket ve sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Özer '2 milyar dolar hiç bir zaman olmadı' dese de, 390 bin kişinin aktif şekilde işlem yaptığı sistemde tüm işlemler bir haftadır yapılamıyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kripto para borsası Thodex hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadesi alınmış, merkezde arama yapılmıştı.

Avukat Abdullah Ceran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusunda, Koineks Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017'de kurulan Thodex isimli kripto para borsasında, yaklaşık bir haftadır banka hesaplarına para çekme hususunda aksaklık yaşandığı, sürecin, borsanın tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiği vurgulandı.

Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği ve söz konusu www.thodex.com adlı sitenin yaklaşık 400 bin kullanıcıya sahip olduğuna dikkat çekilen dilekçede, bu 400 bin kullanıcının yaklaşık 390 bininin aktif şekilde kripto para alım satım işlemleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğinin düşünüldüğü kaydedildi.

Öte yandan söz konusu şirketle ilgili mağdur olduğunu düşünen bir çok kişinin, avukatlar aracılığıyla farklı cumhuriyet savcılıklarına suç duyurularında bulunduğu veya bulunacağı bilgisi alındı.

Kripto para borsası Thodex kullanıcılarının sistemden paralarını çekemedikleri iddiaları üzerine iki gün önce bir açıklama yapan şirket, "6 saat sürecek planlı bakım çalışmasının ardından tüm sorunların giderileceğini" duyurmuştu.

Daha sonra borsa bir açıklama daha yapmış, bu kez bakım çalışmasının 4-5 gün süreceğini belirtmişti.

Thodex vurgunu | 391 bin kişinin 2 milyar dolarlık yatırım uçtu
Thodex vurgunu | 391 bin kişinin 2 milyar dolarlık yatırım uçtu
Anahtar Kelimeler:
Thodex
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