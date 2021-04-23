

Thodex patronu için kırmızı bülten çıkarılıyor





Türkiye'de cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarından biri olarak gösterilen Thodex skandalının yankıları devam ediyor. Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'le irtibatlı oldukları tespit edilen 78 şüphelinin yakalanması için, İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı. Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Ayrıca, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten talebinde bulunuldu. Kırmızı bülten talebi için savcılık evrağı İçişleri Bakanlığı'na yollandı. Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'da olduğu tespit edildi. Arnavutluk'ta tutuklanmasının istemi için belgeler ise Dışişleri Bakanlığı'na yollandı.

2 MİLYAR DOLARLIK KRİPTO PARA VURGUNU İDDİASI

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık vurgun ile yurt dışına kaçtığı iddiaları sonrası şirket ve sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kripto para borsası Thodex hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadesi alınmış, merkezde arama yapılmıştı.

Avukat Abdullah Ü.Ceran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusunda,in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017'de kurulan Thodex isimli kripto para borsasında, yaklaşık bir haftadır banka hesaplarına para çekme hususunda aksaklık yaşandığı, sürecin, borsanın tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiği vurgulandı.

Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği ve söz konusu www.thodex.com adlı sitenin yaklaşık 400 bin kullanıcıya sahip olduğuna dikkat çekilen dilekçede, bu 400 bin kullanıcının yaklaşık 390 bininin aktif şekilde kripto para alım satım işlemleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğinin düşünüldüğü kaydedildi.

Öte yandan söz konusu şirketle ilgili mağdur olduğunu düşünen bir çok kişinin, avukatlar aracılığıyla farklı cumhuriyet savcılıklarına suç duyurularında bulunduğu veya bulunacağı bilgisi alındı.

Kripto para borsası Thodex kullanıcılarının sistemden paralarını çekemedikleri iddiaları üzerine iki gün önce bir açıklama yapan şirket, "6 saat sürecek planlı bakım çalışmasının ardından tüm sorunların giderileceğini" duyurmuştu.

Daha sonra borsa bir açıklama daha yapmış, bu kez bakım çalışmasının 4-5 gün süreceğini belirtmişti.