

Thodex vurgunu | 391 bin kişinin 2 milyar dolarlık yatırım uçtu



Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiası piyasada deprem etkisi yarattı. Çiftlik Bank sahtekarlığından daha büyük bir vurgunla karşı karşıya kalındığını belirten uzmanlar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattığını duyurdu. Çok sayıda ünlü mankenin reklam yüzü olarak rol aldığı reklamlarla sosyal medyada kampanyalar düzenleyen şirketin resmi hesabına halen girilmiyor. Bu arada firari Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken footoğrafı ortaya çıktı.

YATIRIMCILAR ŞOKTA

Kripto para dünyası dolandırıcılık iddiasıyla sarsılıyor. Geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken kripto para borsası Thodex kullanıcılarının sistemden paralarını çekemediği belirtildi.

Son 24 saattir internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıktığı iddia ediliyor. Borsanın kapanmasıyla mağdur olan yatırımcı sayısının 391 bin olduğu belrtiliyor.

Şirket iki gün önce yaptığı açıklamasında 6 saat sürecek planlı bakım çalışmasının ardından tüm sorunların giderileceğini duyurmuştu.Duyurulan sürenin ardından sorunun devam etmesi üzerine şirket bir açıklama daha yapmış, bu kez bakım çalışmasının 4-5 gün süreceğini belirtmişti.

Mağdurların avukatı Oğuz Evren Kılıç, her kesimden binlerce mağdurun olduğunu belirtti. Kılıç şunları ifade etti:

"50 doları yatırımı olanda var 100 bin dolar yatırımı olan da var. Sonuçta mağduriyet, mağduryettir. Alacağı olanların tüketici hakemlerine başvurmaları ya da şuç duyurusunda bulunmaları gerekiyor. Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor."

ÖZER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mağdur olduğunu savunan kişiler, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor.hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Üsame Ceran, Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan günü İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yapıldığına dair iddialar olduğunu da suç duyurusunda belirtti. Ceran, şüpheli ya da şüphelilerin malvarlıklarına el konulmasını talep ederek gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurularının ardından Thodex, hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı. Şirketin yetkilileri hakkındaki soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının ifadesi alınıyor.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, ''Thodex adı verilen kripto para borsasında ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup adı geçen sistem kapsamında gerçekleşiğ suç teşkil eden tümeylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir'' ifadelerine yer verildi.

Sabah saatlerinde de şirketin merkez ofisinin bulunduğu Kadıköy'deki binaya polis geldi. Polis incelemenin ardından binadan ayrıldı. Bu arada Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi.

ÜNLÜ İSİMLER REKLAM YÜZÜ OLMUŞTU

Thodex'in ünlü isimleri reklamlarında oynattığı ortaya çıktı. Ünlüler, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Thodex'in tanıtımı için kırmızı elbiselerle poz vermiş.

Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi 8 ünlü isim Thodex için objektif karşısına geçmişti. Thodex'in reklam yüzü olan ünlüler, bu kareleri de sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı.

MERKEZ BANKASI EL ATMIŞTI

Öte yandan idddiaların Merkez Bankası'nın kripto varlık düzenlemesinin ardından gelmesi dikkat çekti. 30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada kripto paraların, "ödemelerde kullanılmasının engellenmesine" vurgu yapılırken mevcut piyasa ödeme araçlarına güvensizlik oluşmasına engel olmak istendiği belirtildi.