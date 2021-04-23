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Thodex vurgunu | Arnavutluk'tan iadesi istendi

Thodex'in Arnavutluk'a kaçan sahibi için İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakan Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı'nı arayarak iadesini istedi.

23 Nisan 2021 Cuma 13:34
Thodex vurgunu | Arnavutluk'tan iadesi istendi

Thodex vurgunu | Arnavutluk'tan iadesi istendi

Thodex'in Arnavutluk'a kaçan sahibi için İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakan Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı'nı arayarak iadesini istedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık olayının ardından yurt genelinde Thodex'le irtibatlı oldukları tespit edilen 78 şüphelinin yakalanması için operasyon devem ediyor. Haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62'si yakalandı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılması için savcılık tarafından hazırlanan evraklar İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Adalet Bakanlığı da Özer'in Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in iadesi için Arnavutluk İçişleri Bakanı Cuci ile görüştü. Halen Tiran'da bulunduğu kesinleşen şüphelinin Türkiye'ye getirilmesi için girişimler devam ediyor.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Bu kapsamda, Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması amacıyla Başsavcılık tarafından düzenlenen evrak İçişleri Bakanlığına iletildi. Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Arnavutluk'ta tutuklanması için Başsavcılıktan temin edilen belgeler, Adalet Bakanlığı'nca yapılan tercüme işleminin ardından gereği için Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına gönderildi.

GEÇİCİ OLARAK TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma işlemleri devam ederken, Adalet Bakanlığının Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması ve şüphelinin Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik taleplerinin sonuçları bekleniyor. Bunanla birlikte Interpol, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e bugün saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkardı.

OPERASYON BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'e yönelik operasyon başlatmıştı.

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