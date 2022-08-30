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Thodex’in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı

Türkiye'nin en büyük kripto para vurgunu mimarlarından ve hakkında 'kırmızı bülten' çıkarılan, Thodex'in kurucusu Fatih Özer nihayet yakalandı. Özer'in hesabına geçirdiği paraların akibeti bilinmiyor

30 Ağustos 2022 Salı 12:42
Thodex’in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı

Thodex’in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı

Hakkında açılan davalarda 3 suçtan 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istenen Thodex vurguncusu Fatih Özer Arnavutluk polisi tarafından yakalanrdı. Kırmızı bültenle aranan Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde kalrdığı evde gözaltına alındığı bildiriliyor. 400 milyon liraya yaklaşan vurgunun ardından Fatih Özer'in Türkiye'ye ne zaman getirileceği konusunda henüz açıklama yapılmadı.Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Türkiye'den kaçan Özer için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o tarihte yaptığı açıklamada "Bir kaç gün içinde yakalayacağız, adım adım takip ediyoruz" demişti

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk’ta Vlora’da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğini iletti" denildi.

Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi için işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından Thodex'e yönelik soruşturmada aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı. Firari Faruk Fatih Özer için 3 suçtan 40 bin 564 yıla kadar hapis istendi.

Kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmada aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Firari Faruk Fatih Özer için 3 suçtan 40 bin 564 yıla kadar hapis istendi.

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 2027 kişinin 'şikayetçi' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, 356 milyon lira zarar oluştuğu kaydedildi.

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