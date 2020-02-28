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THY’nin İtalya uçuşlarına Koranavirüs iptali

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da Corona virüsü vakalarında artış olması nedeniyle 1 Mart tarihinde gerçekleştireceği bazı seferler karşılıklı olarak iptal ettiğini açıkladı.

28 Şubat 2020 Cuma 22:58
THY’nin İtalya uçuşlarına Koranavirüs iptali

THY’nin İtalya uçuşlarına Corona virüsü iptali!

   Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da Corona virüsü vakalarında artış olması nedeniyle 1 Mart tarihinde gerçekleştireceği bazı seferler karşılıklı olarak iptal ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

* Son dönemde, İtalya’da görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye düzenlediğimiz uçuşlarımızda bazı düzenlemeler yapılmıştır.

* Buna göre, aşağıda uçuş numaraları belirtilen 1 Mart tarihli İtalya seferlerimiz iptal edilmiştir.

* Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz.

* 1 Mart – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Türkiye çıkışlı, İtalya varışlı bileti olan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır.

(Sözcü)

Son Güncelleme: 29.02.2020 09:03
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıItalyaCorona Virüsü
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