Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Tiktok için mesire yerini yakan çocuklar gözaltında

Sosyal medyada fenomen olmaya özenen 4 çocuk, mesire yerini ateşe vererek video çekti. Çocuklar yakalanarak gözaltına alındı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 00:16
Tiktok için mesire yerini yakan çocuklar gözaltında

Tiktok için mesire yerini yakan çocuklar gözaltında


Çocuklar arasında hızla yayılan fenomen olma yarışı yüzünden 4 çocuk mesire yerini ateşe verdi. Erzurum’da mesire alanında çıkan yangın itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Tiktok akımı için yangını çıkardığı iddia edilen 4 çocuk ise gözaltına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Palandöken ilçesindeki Mevlana Parkı mesire alanında meydana geldi.

İddiaya göre, Tiktok adlı sosyal medya uygulamasına video çekmek için mesire alanını ateşe veren çocuklar, videoyu çektikten sonra alandan koşarak ayrıldı. Çevredekilerin durumu görmesi üzerine olay itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

4 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili yaşları 15-18 arasında değişen 4 çocuk ise gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
ErzurumYangınTiktokMesire Yeri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çarşaflı hırsızlık çetesi çökertildi 6 tutuklama var
Çarşaflı hırsızlık çetesi çökertildi 6 tutuklama var
Suriyeli büyücü sınır dışı ediliyor
Suriyeli büyücü sınır dışı ediliyor
Suriyeli büyücü ve çetesi elinde sopalarla saldırdı
Suriyeli büyücü ve çetesi elinde sopalarla saldırdı
Pakistanlı sapık yakalandı | Kadınların gizli videosunu çekiyordu
Pakistanlı sapık yakalandı | Kadınların gizli videosunu çekiyordu
Sahte tarihi eser dolandırıcıları 25 yıldır aynı yöntemle kandırdı
Sahte tarihi eser dolandırıcıları 25 yıldır aynı yöntemle kandırdı
Suriyeli'ler Göç İdaresine saldırdı, 15 gözaltı var
Suriyeli'ler Göç İdaresine saldırdı, 15 gözaltı var
Taksimetre, taksiden daha hızlı gitmiş | 500 metreye 435 TL
Taksimetre, taksiden daha hızlı gitmiş | 500 metreye 435 TL
Afganistan'dan geldi | Zeytinburnu kasabı tutuklanmış
Afganistan'dan geldi | Zeytinburnu kasabı tutuklanmış
Kayıp Buket Uslu'nun ailesi 32 gündür perişan
Kayıp Buket Uslu'nun ailesi 32 gündür perişan
İnternet üzerinden 2 ayda vurgun yaptılar kaçtılar
İnternet üzerinden 2 ayda vurgun yaptılar kaçtılar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim