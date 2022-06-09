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TikTok sapığı Pakistanlı'lara operasyon, 7 tutuklama 17 sınır dışı

Sosyal medyada, Türkiye'nin değişik kentlerinde çocuk ve genç kızların habersiz videolarını çekerek sapıkça sözlerle yayınlayan Pakistanlı ve Afganlı 24 kişi yakalandı.

09 Haziran 2022 Perşembe 17:58
TikTok sapığı Pakistanlı'lara operasyon, 7 tutuklama 17 sınır dışı

TikTok sapığı Pakistanlı'lara operasyon, 7 tutuklama 17 sınır dışı

Türkiye genelinde milyonlarca insanın sert tepkisine neden olan TikTok'çu Pakistan ve Afganistan uyruklu 24 sapık yakalanarak savcılığa çıkarıldı. Polis ekiplerinin düzenlediği son operasyonda 7 zanlı tutuklanırken, 17 kişi sınır dışı edildi.

İstanbul polisi, kadınların gizlice görüntülerini çekerek TikTok hesaplarından paylaşan yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyon düzenledi. Toplam 24 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu kişilere yönelik 1 Ocak-1 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşen operasyonlarda, 19'u Pakistanlı ve 24 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımlarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘cinsel taciz’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘hayâsızca hareketler’, ‘Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını aşağılama’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması’ suçlarından sorgulandı.

NTV'de bugün yer alan habere göre, 17 kişi yapılan adli işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

7 kişi ise çıkarıldıkları adliyelerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
TiktokPakistanlıAfganlı
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