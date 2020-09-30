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TikTok'ta mafya reklamı başını yaktı

'Garibanlar, parasını kaptıranlar, çaresiz kalanlar, mahkeme yollarında sürünenler bana gelin' diyerek mafya hizmeti verdiğini söyleyen Baran Kejanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 23:16
TikTok'ta mafya reklamı başını yaktı

TikTok'ta mafya reklamı başını yaktı


Mobil telefonlarda yaygın olarak kullanılan TikTok aracılığıyla mafya reklamı yapan kişi polis tarafından gözaltına alınarak sorgulandı.
dŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Baran Kejanlı adlı kişi, sosyal medya uygulaması TikTok’ta ‘mafya hizmeti verilir’ reklamı yaptı. Kısa sürede kullanıcıların tepkisine yol açan Kejanlı, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Ceylanpınar'da yaşayan Baran Kejanlı, lüks otomobilde çektiği bir videoyu TikTok'ta paylaşarak verdiği mafya hizmetlerini duyurdu, parasını kaptıranların ve işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurabileceğini söyledi. Baran Kejanlı, paylaştığı görüntülerde "Arkadaşlar mağdur olan, garibanlar parasını kaptıranlar, çaresiz kalan mahkeme yollarında sürünen insanlara sesleniyorum. Tek bir adres vardır oda Baran Kejanlı” dedi. Paylaşılan görüntüler kısa sürede diğer sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanması üzerine kullanıcıların tepkisine yol açtı. Paylaşımın ardından harekete geçen polis Baran Kejan’lıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Kejan, ifadesi alınmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
TiktokTiktok MafyaTiktok Reklamı
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