TMO Derince Limanı deposunda patlama | 12 yaralı var



Kocaeli’de Derince Limanı büyük bir patlama ile sarsıldı. Çevre ilçelerde bile duyulan patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeden alınan son bilgilere göre patlama sırasında silolardan 8'i hasar gördü, yaralı sayısı 10'a yükselirken ikisinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Bu arada patlamanın, bir gemiden siloya buğday aktarımı sırasında meydana geldiği öğrenildi.

SON DAKİKA Patlama sonrası yaralı sayısı 12'ye yükselirken, hastanede kontrol altında tutulanlardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.



Kocaeli Gazetesi Yayın Müdürü Hakan Yağcıoğlu'nun aktardığı bilgilere göre patlamanın olduğu bölge daha önce Marmara Depremi'nin merkez üssünün olduğu yerlerden biri. Patlama sırasında evlerin yıkıldığı haberi ise henüz doğrulanmadı, ancak çok sayıda binanın camları kırıldı.

Bugün saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde patlama sesi duyuldu. Patlama Gölcük’ten de hissedildi. Derince Altmışevler'de bulunan siloda çökme olduğu iddia edilse de patlamanın kaynağı henüz tam olarak bilinmiyor.

Hakan Yağcıoğlu; patlamanın meydana geldiğin ilk yerin özel bir şirkete ait petrol tesisi olduğunu söyledi.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre 5 binanın çöktüğü ifade ediliyor. Kesin olmamakla birlikte Derince Sağlık Ocağı'nın da çöken binalar arasında bulunuyor.

Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

; TMO silolarında meydana hava sıkışması sonucu patlama meydana gelmiş olabilir. TÜPRAŞ'a yakın bir yerde meydana gelen patlama çok geniş bir alanda hissedildi.Siloların yakınında bulunan bir akaryakıt istasyonunda patlama olduğu bilgisi ile yalanlandı.Patlama sonrası bazı siloların yarılarak içindeki hububatın dışarı aktığı görüldü.

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İLK BİLGİLER GELDİ: BİRİ AĞIR 5 YARALI VAR

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Şu ana kadar 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Meydana gelen patlamada şu ana kadar 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Akgül, patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Akgül, şunları söyledi:

"14.40 sıralarında bir sarsıntı olunca olayı araştırdık. TMO'nun silolarında patlama olduğunu tespit ettik. Ekipler şu anda çalışıyor. Yaralıların durumu ciddi değil, hafif yaralar. Burası TMO'nun silosu, buğday gibi ürünler var. Neden sıkışma mı gaz mı bilemiyoruz. Patlamada iki silonun alt kısmı açıldı. Bundan sonraki bilgileri teknik ekipler verecektir. Limana yakın bölge ama limanla bağlantısı yok."

Kocaeli İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ise "Çeşitli yerlerinden yaralananlar var. 5 yaralımızı ambulanslarla tahliye ettik. Bir kaybımız yok. Patlamanın neden kaynaklandığını bilmiyoruz" dedi.