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TMSF kayyumu milonlarca euro ile kaçtı

Kayseri'de FETÖ iddiasıyla el konulan Erciyes Anadolu Holding'e kayyum olarak atanan Ertunç Laçinel'in 20 milyon euro ile kayıplara karıştığı idda edildi

16 Haziran 2022 Perşembe 17:12
TMSF kayyumu milonlarca euro ile kaçtı

TMSF kayyumu milonlarca euro ile kaçtı



Meclis’te FETÖ’den el konan ve kayyumun yönettiği 682 şirketle ilgili iddiaların araştırılmasına ilişkin önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Öte yandan Erciyes Anadolu Holding adını alan şirkete atanan kayyumun başındaki Ertunç Laçinel de 20 milyon Euro ile kayıplara karıştı.


CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, eski adı Boydak Holding olan ve Erciyes Anadolu Holding adını alan şirkete atanan CEO'nun 20 milyon Euro ile kayıplara karıştığını söyledi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, CHP'li Arık, Kayseri'de TMSF'ye devredilen, Erciyes Anadolu Holdingi Meclis'te gündeme getirdi ve şunları söyledi:

ERTUNÇ LAÇİNEL ŞİMDİ NEREDE?

“Şirketin başına 2016 yılında 5 kişiden oluşan bir kayyum heyeti atandı, kayyumun başına da ‘Ertunç Laçinel' isminde biri getirilir. Şimdi, Laçinel nerede? Kayseri'nin 20 milyon Eurosu nerede? 2018'de Başbakan Binali Yıldırım'a Laçinel'i sordum, 4.5 yıldır yanıt bekliyorum. Ama 20 milyon Euroyla kayıp. Holding ise AKP emrinde ve onlar nereye, ne kadar para derse, oraya harcanıyor. Turkuaz medyaya milyonlarca dolar para aktarılmış ama tarafsız yayıncılık yapanlara tek kuruş yok. Holding, AKP'nin arka bahçesi gibi yönetiliyor.”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da “FETÖ'ye aidiyeti, iltisakı nedeniyle yönetimine el konulan şirketlere kayyum atama yetkisi TMSF'ye bırakıldı. Bugün itibarıyla TMSF'nin kayyumluk yaptığı şirket sayısı 682'dir. Yaklaşık 46 bin çalışanın olduğu, aktif büyüklükleri 70.3 milyar lira seviyesindeki bu şirketlerin nasıl yönetiliyor? Bu şirketlerde tüyü bitmemiş yetimin hakkı var” açıklaması yaptı.

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