Tokat Almus'ta feci kaza, anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti



Tokat Almus'ta kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada anne ve 2 çocuğu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile kamyon şoförü de hastaneye kaldırıldı.



ANNE VE ÇOCUKLARI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Feci kaza bugün 16.30 sıralarında Tyolunda yaşandı. Almus ilçesine 2 kilometre mesafede yaşanan kazada K.Y. (44) yönetimindekiplakalı otomobil, karşı yönden gelen M.S. (53) yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri eşinin kullandığı otomobilde bulunan anne Ş.Y. (34) ve çocukları B.E.Y (12) ve E.M.Y.’nin (6) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü K.Y. ve kamyon şoförü M.S. ise yaralandı Olay yerine gelen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Anne ve çocuklarının cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna konuldu. Otomobil sürücüsü ve kamyon şoförünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Feci kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

