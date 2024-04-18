Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

TOKİ'nin yaptığı konutlar için İMO'dan önemli uyarı

Türkiye 6 Şubat depreminin ardından yaraları sarmakta zorlanırken, halen on binlerce yurttaş konteyner ve çadır kentlerde kalmaya devam ederken TOKİ'nin yaptırdığı konutlar için önemli uyarı geldi

18 Nisan 2024 Perşembe 19:11
TOKİ'nin yaptığı konutlar için İMO'dan önemli uyarı






TOKİ'nin yaptığı konutlar için İMO'dan önemli uyarı


Deprem felaketlerinin on binlerce can aldığı depremlerden ders çıkarmayan müteahhit şirketler halkın canını hiçe sayıyor. İzmir Mühendisler Odası'ndan inşaası devam eden 'TOKİ' konutlarına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlike arz edecek imalat hataları görüldü'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir Mühendisler Odası (İMO) Şubesi, Aliağa’da yapımı devam eden TOKİ inşaatından fotoğraflar paylaştı. Görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, "Hayati tehlike arz edecek şekilde imalat hataları görülmektedir" ifadelerine yer verildi.


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir Mühendisler Odası (İMO) Şubesi, Aliağa’da yapımı devam eden TOKİ inşaatından fotoğraflar paylaşarak yetkilileri göreve çağırdı.

“DİKKATSİZ VE ÖZENSİZ İMALATLAR…”

Gelen ihbar üzerine inşaat sahasında inceleme yaptıklarını aktaran odanın açıklamasında “Taşıyıcı elemanların deprem kuvvetleri etkisi altında kritik öneme sahip alt ve üst uç birleşim bölgelerinde hayati tehlike arz edecek şekilde imalat hataları görülmektedir. Bu kusurların uygulamadaki hatalardan ve denetim eksikliğinden kaynaklandığı şüphesizdir. Deprem tehdidi altındaki bir bölgede, kurulma amacı özellikle dar ve orta gelirli vatandaşın nitelikli konut ihtiyacını karşılamak olan TOKİ tarafından inşa edilmekte olan bu yapılarda dikkatsiz ve özensiz imalatlar telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir” denildi.


614 konut, 32 dükkân ve 1 cami inşaatında yapılan incelemenin sonucunda eksikliklerin endişe verici olduğu açıklandı.

Eksiklikler şöyle sıralandı:

"Taşıyıcı elemanların deprem kuvvetleri etkisi altında kritik öneme sahip alt ve üst uç birleşim bölgelerinde hayati tehlike arz edecek şekilde imalat hataları görülmektedir. Bu kusurların uygulamadaki hatalardan ve denetim eksikliğinden kaynaklandığı şüphesizdir. Deprem tehdidi altındaki bir bölgede, kurulma amacı özellikle dar ve orta gelirli vatandaşın nitelikli konut ihtiyacını karşılamak olan TOKİ tarafından inşa edilmekte olan bu yapılarda dikkatsiz ve özensiz imalatlar telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Bu tür imalat hatalarının, olası bir deprem sonrası binanın yıkılması durumunda tespitinin de oldukça zor hatta imkânsız olduğunu ifade etmek isteriz. Devam eden bloklarda aynı durumların oluşmaması için; kullanılan kalıp malzemesinin teknik dokümanları, kurulum projesi, hesap raporu, işçilerin mesleki yeterlilik belgeleri ile imalatları teslim alan teknik personellerin imzaladıkları tutanaklar incelenmeli ve tüm sürecin mevzuata uygun olarak devam etmesi sağlanmalıdır. Bu koşulların sağlanmadığı hallerde ise tamiri ve güçlendirilmesi mümkün olmayan noktalarda yıkım ve yeniden yapım yoluna gidilmesi kaçınılmaz olacaktır."
 

Anahtar Kelimeler:
TOKİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKP'li vekili şikayet eden vatandaşa ceza yağdı
AKP'li vekili şikayet eden vatandaşa ceza yağdı
Askeri üniformalı garsonlara tepki yağdı
Askeri üniformalı garsonlara tepki yağdı
Kurtuluş savaşı kahramanının heykeli ateşe verildi
Kurtuluş savaşı kahramanının heykeli ateşe verildi
Hintli işçiler çalışırken, Türk işçilere jop ve biber
Hintli işçiler çalışırken, Türk işçilere jop ve biber
Antalya'da teleferik kabusu sona erdi | 13 gözaltı var
Antalya'da teleferik kabusu sona erdi | 13 gözaltı var
Antalya'da teleferik faciası | 184 kişi için kurtarma operasyonu
Antalya'da teleferik faciası | 184 kişi için kurtarma operasyonu
Starbuks'a silahlı ve taşlı saldırı düzenlendi
Starbuks'a silahlı ve taşlı saldırı düzenlendi
Teleferik hattında can pazarı | Ölü ve yaralılar var
Teleferik hattında can pazarı | Ölü ve yaralılar var
Ünlü döner markasının ürününde skandal görüntüler
Ünlü döner markasının ürününde skandal görüntüler
Afganlı hırsızlık çetesi temizlik işçisini mağdur etti
Afganlı hırsızlık çetesi temizlik işçisini mağdur etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim