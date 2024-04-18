TOKİ'nin yaptığı konutlar için İMO'dan önemli uyarı



Deprem felaketlerinin on binlerce can aldığı depremlerden ders çıkarmayan müteahhit şirketler halkın canını hiçe sayıyor. İzmir Mühendisler Odası'ndan inşaası devam eden 'TOKİ' konutlarına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlike arz edecek imalat hataları görüldü'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir Mühendisler Odası (İMO) Şubesi, Aliağa’da yapımı devam eden TOKİ inşaatından fotoğraflar paylaştı. Görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, "Hayati tehlike arz edecek şekilde imalat hataları görülmektedir" ifadelerine yer verildi.



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir Mühendisler Odası (İMO) Şubesi, Aliağa’da yapımı devam eden TOKİ inşaatından fotoğraflar paylaşarak yetkilileri göreve çağırdı.

“DİKKATSİZ VE ÖZENSİZ İMALATLAR…”

Gelen ihbar üzerine inşaat sahasında inceleme yaptıklarını aktaran odanın açıklamasında “Taşıyıcı elemanların deprem kuvvetleri etkisi altında kritik öneme sahip alt ve üst uç birleşim bölgelerinde hayati tehlike arz edecek şekilde imalat hataları görülmektedir. Bu kusurların uygulamadaki hatalardan ve denetim eksikliğinden kaynaklandığı şüphesizdir. Deprem tehdidi altındaki bir bölgede, kurulma amacı özellikle dar ve orta gelirli vatandaşın nitelikli konut ihtiyacını karşılamak olan TOKİ tarafından inşa edilmekte olan bu yapılarda dikkatsiz ve özensiz imalatlar telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir” denildi.



614 konut, 32 dükkân ve 1 cami inşaatında yapılan incelemenin sonucunda eksikliklerin endişe verici olduğu açıklandı.

Eksiklikler şöyle sıralandı:

"Taşıyıcı elemanların deprem kuvvetleri etkisi altında kritik öneme sahip alt ve üst uç birleşim bölgelerinde hayati tehlike arz edecek şekilde imalat hataları görülmektedir. Bu kusurların uygulamadaki hatalardan ve denetim eksikliğinden kaynaklandığı şüphesizdir. Deprem tehdidi altındaki bir bölgede, kurulma amacı özellikle dar ve orta gelirli vatandaşın nitelikli konut ihtiyacını karşılamak olan TOKİ tarafından inşa edilmekte olan bu yapılarda dikkatsiz ve özensiz imalatlar telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Bu tür imalat hatalarının, olası bir deprem sonrası binanın yıkılması durumunda tespitinin de oldukça zor hatta imkânsız olduğunu ifade etmek isteriz. Devam eden bloklarda aynı durumların oluşmaması için; kullanılan kalıp malzemesinin teknik dokümanları, kurulum projesi, hesap raporu, işçilerin mesleki yeterlilik belgeleri ile imalatları teslim alan teknik personellerin imzaladıkları tutanaklar incelenmeli ve tüm sürecin mevzuata uygun olarak devam etmesi sağlanmalıdır. Bu koşulların sağlanmadığı hallerde ise tamiri ve güçlendirilmesi mümkün olmayan noktalarda yıkım ve yeniden yapım yoluna gidilmesi kaçınılmaz olacaktır."

