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Torbacılara dağıtılan uyuşturucuya baskın 

İstanbul'da jandarma narkotik timlerinin torbacılara yönelik düzenlediği operasyonda 291 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda Uzi ve Kalaşnikof bulundu.

17 Aralık 2019 Salı 11:33
Torbacılara dağıtılan uyuşturucuya baskın 

Torbacılara dağıtılan uyuşturucuya baskın 



Yeni yıl öncesi uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlara yoğunluk kazanıyor. Jandarma narkotik timleri tarafından İstanbul'da düzenlenen son operasyonda torbacılara dağıtılmak üzere paketlenen 291 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve suikast silahı olarak bilinen Uzi tabancanın ele geçirilmesi üzerine jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.Ş.'nin yurtdışından getirdiği uyuşturucuyu Fatih, Küçükçekmece, Bakırköy, Avcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece'deki torbacılara dağıtma hazırlığında olduğunu belirledi.


290 KİLO 'SKUNK' UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre bunun üzerine Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan eve baskın yapıldı. Şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde arama köpeği "Vadi"nin de katılımıyla arama yapıldı. Odalarda bulunan baza altlarına saklanmış 290 kilo 'Skunk' adlı uyuşturucu bulundu.

1 KİLO EROİN VE 5 BİN DE HAP BULUNDU

Sonrasında evin hemen hemen her yerine saklanmış 1 kilo eroin, 5 bin uyuşturucu hap, kalaşnikof silah, Uzi tipi makinalı tabanca ve bir tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu deposu olarak kullanılan evde; kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve suikast silahı olarak bilinen Uzi tabancanın ele geçirilmesi üzerine jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.


BİR ZANLI TUTUKLANDI

Yakalanan A.Ş., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturmaya devam ediliyor.

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TorbacıUyuşturucuOperasyonJandarmaNarkotik TİM
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