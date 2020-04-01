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Tornavidalı banka soyguncusu paralarla yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, bir bankanın camını tornavida ile zorlayarak açıp, içeri giren soyguncular, alarmın çalmasıyla suçüstü yakalandı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 08:51
Tornavidalı banka soyguncusu paralarla yakalandı


Tornavidalı banka soyguncusu paralarla yakalandı

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken, iki kafadar İzmir'de gece yarısı girdikleri bir bankayı tornavida ile soymaya kalktı.
İzmir'in Konak ilçesinde, bir bankanın camını tornavida ile zorlayarak açıp, içeri giren şahıslar, çaldıkları paralarla birlikte polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Bankaya giren şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bankadan aldığı tuzak paralar ayakkabısının içerisinden çıktı

Edinilen ilk bilgilere göre olay, saat 04.00 sıralarında Şehit Nerves Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada meydana geldi. İddiaya göre, bankanın önüne gelen Emre B. ile Onur K. isimli şahıslar, bir süre banka önünde keşif yaptı. İkiliden birisi gözcülük yaparken, diğer şahıs ise tornavida yardımı ile bankanın camını bir süre zorladıktan sonra açmayı başardı.

Camı açtıktan sonra bankanın içerisine yönelen şahıs, bankada bulunan tuzak paraları aldığı sırada, bankanın alarmları çalmaya başladı. Bankanın önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin yaklaştığını gören dışarıdaki gözcü kaçmaya çalışsa da ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, suç ortağı ise bankanın içerisinde hiçbir şeyden habersiz paraları toplamaya devam etti. Polis ekiplerinin bankanın içerisine girmesiyle yakayı ele verdiğini anlayan soyguncu kaçmak istese de dışarıya çıkamadan kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan, bankaya giren şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bankadan aldığı tuzak paraları ayakkabısının içerisine sakladığı belirlenirken, polis ekiplerince gözaltına alınan 2 soyguncu sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Banka SoygunuSoygun
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