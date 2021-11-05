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Tosuncuğu en yakınındaki isim bir kalemde sattı

Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, “bankacılık kanununa aykırılık” suçundan da hakim karşısına çıktı. Fatih Aydın, “Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır” diyerek kardeşi Mehmet Aydın’ı suçladı. Fatih Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

05 Kasım 2021 Cuma 22:35
Tosuncuğu en yakınındaki isim bir kalemde sattı

Tosuncuğu en yakınındaki isim bir kalemde sattı

Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, ağabeyi Mehmet Aydın ile birlikte Çiftlik Bank sistemindeki ‘Bank’ adını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle “bankacılık kanununa aykırılık” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada da hakim karşısına çıkarılarak tutuklandı.

"ŞİRKET YETKİLİSİ DEĞİLİM"

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık Fatih Aydın, Türkiye’de bir adresi olmadığını ve mal varlığının bulunmadığını söyledi. Aydın savunmasında, Çiftlik Bilgi İşlem, Bilişim Tarım ve Hayvancılık ticaret Limited Şirketi’nde 3-4 ay kadar kısa bir dönem müdürlük görevi yaptığını söyleyerek, “Ben şirketlerin hiç birisinin resmi olarak sahibi ya da yetkilisi değilim. Diğer şirketlerde de hiç çalışmadım. Şirket faaliyetlerine katılmadım” dedi.

"EĞER BİR SUÇ İŞLENDİYSE BUNU KARDEŞİM YAPMIŞTIR"

Bunun üzerine mahkeme hakimi sanık Fatih Aydın’a şirket faaliyetinde aktif olup olmadığını sordu. Aydın, “Kardeşim bana şirketin aktif olmadığını söyledi” dedi. Mahkeme hakiminin, “Ben suç işlemedim, kardeşim mi yaptı diyorsun” şeklinde soru sorması üzerine ise Fatih Aydın, “Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır” diye cevap verdi.

"KARDEŞİM BANA URUGUAY'DA ARABA HEDİYE ETTİ"

Çiftlik Bank yapılanmasına hiçbir zaman dahil olmadığını söyleyen Fatih Aydın, Bursa’da açılan şarküteride ruhsat sıkıntısı olması nedeniyle müdürlük görevi verildiğini ancak kendisinin getir götür işlerini yaptığını söyledi. Aydın, Çiftlik Bank sitesi ve oyunuyla ilgili hiçbir ilgi ve bilgisinin olmadığını söyleyerek, “Siteye ilişkin hiçbir faaliyette bulunmadım, oyun oynattırmadım, kazanç sağlamadım. Ben sadece kendi aracımla kardeşimin işçisi olarak çalıştım ve maaş aldım” dedi. Mahkeme hakimi, Fatih Aydın’a sistem üzerinden kendisinin kazanç sağlayıp sağlamadığını sordu. Fatih Aydın ise, “Uruguay’a gittiğimde kardeşim bana bir araba hediye etmişti. Onu da zaten Uruguay aldı” diye cevap verdi.

"BELEDİYE GÖREVLİLERİ 'BANK' İBARESİNİ KULLANAMAZSINIZ' DEMİŞTİ

“Çiftlik Bank ismini kesinlikle ben kullanmadım. Kimseye de kullanması için, oyun oynaması için öneride bulunmadım” diyen Aydın, “Şarküteri 3 katlı bir binadan oluşuyordu. Kapısında Çiftlik Bank yazıyordu. O dönem, ‘Bank ibaresini kullanamazsınız’ diyerek belediyeden görevliler geldi. Ben böyle bir olay hatırlıyorum” diyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, sanık Fatih Aydın hakkındaki yakalama kararını kaldırarak Aydın'ı tutukladı. 

Anahtar Kelimeler:
Mehmet AydınTosuncukÇiftlik Bank
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