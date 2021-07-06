Tosuncuk hakkında 128 kişi daha suç duyurusunda bulundu

Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarından birini yaparak Latin Amerika ülkelerine kaçan Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesinin ardından sorğusu devam ederken yeni detaylar da ortaya çıktı. Brezilya'dan cumartesi günü akşam saat 22.05'te Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank vurgununun bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın gece saatlerinde ifadesi alınmaya başlandı. Aydın'ın 5 yıl önce, rakip internet sitesi kuran eski çalışanını kaçırıp evinde sorguya aldığını gösteren kayıtlar çıktı.

Çiftlik Bank'la binlerce kişiyi dolandırarak firar eden ve "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, geçen gece Türk Hava Yolları uçağı ile Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi. Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Dün akşam saatlerinde sorgusuna başlanan Aydın'ın yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakın incelenmesi ve müfettiş raporları ile karşılaştırılması sonrası, 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı öğrenildi.

Mehmet Aydın 3 avukat eşliğinde alınan ifade işlemi sürüyor. Bu arada, Mehmet Aydın'ın 128 kişinin yeni suç duyurusunda bulunduğu için mali şubede sorgulandığı vurgulandı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet'ten Musla Kesler'in haberine göre, Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına göre Mehmet Aydın, oynanmış iddia kuponu satan bir site kurdu. Yanında çalışan Doğukan A. da bir süre sonra işten ayrılıp, benzer bir site oluşturdu. Duruma sinirlenen Mehmet Aydın, ‘Sitemin aynısını yapmış’ dediği Doğukan A. ile 23 Haziran 2016 günü bir parkta buluştu.

Zorla aracına bindirerek, Bursa’da bodrum kattaki evlerine götürdü ve Doğukan A.’yı tehdit etti. 'Tosuncuk' lakaplı Aydın, tehdit anlarını da telefonuna kaydetti. Ardından şifrelerini aldı ve siteyi kullanım dışı bıraktı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Mehmet Aydın’ın telefonunda, bu anlara dair kayıtlar ele geçirildi.

Dava dosyasında ‘Sorgu Kaydı’ olarak yer alan kayıtta, Aydın, "Seni döverim burada, o zaman konuşmaya başlarsın. İnşallah şifreyi unutmuşsundur da burada temiz bir dayak yersin benden. Buraya gelişini unutma, unutma tamam mı! Sözümü dinlersen korkacak bir şey yok. Biz adam yemiyoruz. Güzel güzel konuşuyoruz. Adam gibi yanımda çalış, çok güzel işler yapacağız demedim mi? Neyine yetmedi?" diyor.

BORÇLARINI ÖDEYECEĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Aydın’a verilen 7 yıl ceza 7 aya düşürülüp ertelenince cezaevine girmedi. Bu süreçte de Çiftlik Bank’ı kurup milyonlarca lira topladı.

Aydın, Brezilya’dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdi. Aydın İfadesinde, borcunun büyük bölümünü ödediğini, borcu kadar alacaklarının da olduğunu, geri kalanını da ödeyeceğini öne sürdü. "Neden teslim oldun? sorusuna da çok zorlandığını, eşiyle sorunlar yaşadığını, boşanma noktasına geldiği anlatarak cevap verdi. Kaldığı ülkelerde de zorluklar çıkarıldığını anlattı.

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

30 yaşındaki Mehmet Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu. Aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor.

HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARLARI

Hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

TOSUNCUK (MEHMET AYDIN) KİMDİR?

Mehmet Aydın 31 Mayıs 1991, nitelikli dolandırıcılık suçundan kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Eren Çakar takma adıyla rap şarkılar çıkarmıştır. Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu.

Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu.Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı.

Sistem üzerinden 132 bin 222 katılımcıdan 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon lira toplanırken, katılımcılara bu dönemde 688 milyon lira geri ödeme yapıldı. . Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı. Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi. 2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı.

