Tosuncuk tutuklandı | Mehmet Aydın Bitcoin üretmek istemiş

Brezilya'da Türk Konsolosluğu'na teslim olmasının ardından yurda getirilen ÇiftlikBank kurucusu Mehmet Aydın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki 26 saat süren ifade işlemleri tamamlandı, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Aydın burada savcılık sorgusunun ardından ise mahkemeye sevk edildi. Aydın'ın mahkemece tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi ve sağlık işlemlerinden geçti. Mehmet Aydın adliyede savcıya ifade verdi. Aydın, savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Aydın hakkında tutuklama kararı verildi.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade veren Mehmet Aydın'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, emniyette vermiş olduğu ifadeyi tekrar ettiğini belirterek "Ortaokul bittikten sonra şirketlere internet sitesi yapmaya başladım. Bir arkadaşımla beraber Bursa'da esnafları dolaşıp kurumsal web sitesine ihtiyacı olup olmadığını soruyorduk. İhtiyacı olanlara 300-400 lira karşılığında web sitesi yapıyorduk. 2015 yılında çalışmak için Antalya'ya gittim, burada ismini hatırlayamadığım bir tarım firmasında sosyal medya uzmanı olarak çalışmaya başladım. Firmanın sosyal medya hesapları üzerinden reklamlarını yapıyordum. Bu işte iki ay kadar çalıştıktan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim" dediği öğrenildi.

"İLK BAŞTA ÇOK YÜKSEK BEKLENTİLERLE BAŞLAMADIM"

Aydın'ın daha önceden tanıdığı bilgisayar yazılımcısı bir arkadaşıyla Çiftlik Bank isimli oyunun yazılımını yaptığını öne sürerek "Arkadaşıma yaptığı bu web sitesi oyunu ile ilgili 500 TL ödeme yaptım. Oyunla ilgili web sitesini kurduktan sonra 2015 yılı Ağustos ayında çiftlik oyun web sitesini faaliyete geçirdik. Çiftlik Bank oyun sitesi benim şahıs firmam üzerinden başladı. Bu faaliyetlerimi Antalya'da bulunduğum esnada tek başıma kalmış olduğum evimde kendim yürütüyordum. İki-üç hafta sonra Bursa'ya döndüm ve kalmış olduğum evde faaliyetleri tek başıma yürütmeye devam ettim. İlk başta çok yüksek beklentilerle başlamadım. Ufak beklentilerle bu işe girdim. Facebook'ta oyunumun reklamını yaptırdım. Bu sanal oyunumda hayvanlardan elde ettiğim sanal ürünler ve bu sanal ürünlerin satılabileceği bir pazar oluşturmuştum. Faaliyetime başladıktan sonra bir ay içerisinde yaklaşık 10 bin üyeden 30 bin lira kadar para benim hesabıma geçti. Elde ettiğim kazançla daha fazla reklam yapmaya başladım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"YÜKSEK MİKTARLI VERGİLER NEDENİYLE KIBRIS'I TERCİH ETTİM"

Oyunda yaklaşık 3 ay sonra 20 bin üyeye ulaştığını, bu üyelerden yaklaşık 500'ünün yatırımcı olduğunu belirten Aydın, üyelerin isteklerine yetişemediğini ve bu nedenle yanına eleman aldığını dile getirdi. Evde çalıştığını ve muhasebecisi aracılığıyla fatura yaparak vergi ödediğini de iddia eden Aydın'ın ifadesini şu şekilde sürdürdüğü öğrenildi: "Bu şirket üzerinden bir üyemizin tavsiyesi üzerine çiftlik hayvanlarının ürünlerinin satışına ilişkin şarküteri açmayı planladım ve akabinde Çiftlik Bilgi İşlem Tarım Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. unvanlı firmayı Bursa ili Beşevler semtinde kurdum ve şarküteri olarak işletmeye başladım. Bu şirketime genel müdür olarak ağabeyim Fatih Aydın'ı atadım. Ağabeyim ürün tedarikini çevre civarlarda bulunan çiftliklerden yapmaktaydı. Bu ürünleri normal bir esnaf gibi vatandaşa şarküteri olarak satışını yapmaktaydık. Ayrıca Çiftlik Bank oyunumuzla ilgili üyelerimiz oyun parası satın almak istediklerinde şarküteriye gelerek nakit veya kredi kartıyla ödeme yaparak üyeliğine bu parayı aktarabiliyordu. Şirketimizin bu adresinde iki katlı yerimiz bulunmaktaydı. Alt katımız şarküteriydi. Üst katımızda ise oyunumuzun idare edildiği toplantı salonu ve ofisler bulunmaktaydı. Yatırım yapan veya oyunumuza üye olanlar görüşmek istediklerinde şirketimizin bu ofisine geliyorlardı ve ben yüz yüze ofisimizde şarküterimizi tanıtıp gelecek planlarımı anlatmaktaydım. Ancak bu oyun üzerinden yapmış olduğum sanal satışlarla ilgili yüksek miktarlı vergiler çıkması nedeniyle muhasebecimin yönlendirmesi üzerine sabit vergi ödeyebilmek amacıyla Kıbrıs'ta aynı dönemde 2016 yılı başlarında Fame Game Software Ltd. unvanlı şirketi ağabeyim Fatih Aydın ile birlikte kurdum. Ağabeyimle kurmamın sebebi Kıbrıs'ta şirketlerin en az iki ortakla kurulması zorunluluğundan kaynaklanmaktaydı"

"AÇILIŞTAN SONRA ÇİFTLİK BANK OYUNUMUZA RAĞBET DAHA DA ARTTI"

Bursa'dan bir yatırımcının yanına geldiğini, yüklü para yatırmak istediğini ve İstanbul'da bayii açmak için 15 bin lira verdiğini belirten Aydın'ın "Bu iki şahısta İstanbul Bakırköy'de Çiftlik Bank logosunu kullanarak şarküteri açtılar. Savaş Yıkılmaz ile birlikte İstanbul'a daha fazla bayilik açmamız gerektiğini konuştuk ve yönde çalışmalar yaptık. Savaş Yıkılmaz'a Marmara Bölge Müdürlüğünü verdim. Daha sonra bayilerimiz hızla artmaya başladı. Yine 2016 yılının başlarında hayallerimi gerçekleştirmek adına Bursa Karacabey'de bir çiftlik kiraladım ve bu çiftliğe hayvan alarak üretim yapmaya başladık. Çiftliğin yönetimini çiftliği kiraladığımız şahsın kardeşi olan Nesin isimli soy ismini hatırlamadığım bir şahsa bıraktım. Bu şahıs hayvan işinden anlıyordu ve aylık maaş karşılığında kurmuş olduğum çiftlikte yönetici olarak çalıştırdım. Yaklaşık iki-üç ay sonra yine Bursa ili İnegöl ilçesinde ikinci bir çiftlik kiraladım. Bu çiftlik daha büyük ve daha profesyonel bir besi çiftliğiydi. Büyükbaş hayvanlar aldık ve Karacabey'de bulunan büyükbaş hayvanları da buraya taşıdık. İnegöl'de kiralamış olduğum çiftliğin açılışı için tüm üyelerimi davet ettim burada bir açılış töreni gerçekleştirdik. Bu açılıştan sonra Çiftlik Bank oyunumuza daha da rağbet arttı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN URUGUAY'A GİTTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Üye sayısının artmasıyla birlikte gelirinin de arttığını ifade eden Aydın, Çiftlik Bank'a yazılımcı ve sosyal medya uzmanlarını işe almaya devam ettiklerini, ofislerine taşındıktan sonra Ebubekir Karaman'ın 'Hayırlı olsun' demek için ofise geldiğini ve kendisinin 'mafyavari' davrandığını öne sürdü. Karaman'ın kendisini koruyacağını söylediğini ifade eden Aydın, Karaman'ın 'Suriye'deki mücahit kardeşleri için Bursalı iş adamı olarak senin de destek olman gerekiyor' diyerek kendisinden para istediğini öne sürdü. Bu sebeple eşiyle birlikte Uruguay ve Arjantin'e gittiğini iddia eden Aydın, Arjantin'de ofis tuttuğunu, muhasebecisinin Kıbrıs'ta 5 bin dolar sabit vergi ile KDV gelir vergisi ödemeden oyun faaliyetlerini yürütebileceğini söylemesi üzerine Kıbrıs'ta 2016 yılında şirket kurduğunu ve Çiftlik Bank sanal oyunun faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

BİTCOİN ÜRETİM CİHAZLARI ALDIĞINI SÖYLEDİ

Aydın, Çiftlik Bank oyunu, şarküteri, hayvan besiciliği faaliyetlerine devam ederken Bitcoin'e merakı olduğunu, bir Uruguay vatandaşının kendisine bu işlerin Paraguay'da daha kolay yapılabileceğini söylediği ve 3 milyon dolar ödeme yaparak 800-900 adet bitcoin üretim cihazı aldıklarını söyledi. Elde ettiği karlardan Çiftlik Bank üyelerine de para verdiğini öne süren Aydın, sosyal medyada kendileri aleyhine haberler yapıldığını ve bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli incelemeleri başlattığını belirterek "Hakkımızda soruşturma başlatıldı. Reklamlarımız yasaklandı. Biz de üyelere bağlı bir sistem olmadığımızı ispatlamak amacıyla üye alımını durdurduk. Soruşturma başlatılmasının ardından Türkiye'de bulunan bankalar bizimle çalışmayacağını söyleyerek hesaplarımızı kapattılar" dediği öğrenildi.

URUGUAY 700 BİN DOLAR NAKİT PARA VE 2 ADET LÜKS ARACINA EL KOYMUŞ

2018 yılında Bitcoin üretme faaliyetlerine devam ettiklerini, Çiftlik Bank oyun faaliyetlerinin durdurulduğunu, dünyada faaliyetleri yayabilmek amacıyla Uruguay'da olduğu sırada Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın aleyhinde açıklama yaptığını vurgulayan Aydın'ın, "Üyeler, savcılıklara suç duyurusunda bulundular. Ben bunların hepsini Uruguay'dayken öğrendim. Türkiye Uruguay'dan benim iademi talep edince ben tekrar Brezilya'ya geçtim ve oraya yerleştim. Uruguay makamları benim hakkımda da kara para aklamaktan hakkımda soruşturma açtı" dediği kaydedildi.

Aydın, Uruguay yetkili makamlarının tüm mal varlığına el koyduğunu öne sürdü. Aydın 2 lüks aracının, 700 bin dolar nakit parasına, 7 adet villası arsasına, şirkete ait malzemeler ve şirket araçlarına Uruguay'da el konulduğunu söyledi.

"BREZİLYA'YA GEÇTİĞİM SIRADA 50 BİN EURO VE 3 BİTCOİN'İM VARDI"

Kendisinin de mağdur olduğunu iddia eden Aydın'ın "Özelikle birilerini dolandırmak paralarını alıp kaçmak kastıyla hareket etmedim. Anlattığım gibi noterden ihtar çeken herkesin parasını yatırdım. Yurt dışında bulunduğum süreçte kendi imkanlarımla mağdurların paralarını ödemeyi hep düşündüm. Yurt dışında bulunan faaliyetleri de yürütemez hale geldim. En son basında adliyeye başvuran mağdurların zararının 64 milyon TL olduğunu öğrenince el konulan mal varlığımın bunu karşılamaya yeteceğini düşünerek teslim oldum. Uruguay'dan çıktığımda Brezilya'ya geçtiğim sırada 50 bin Euro para ve 3 bitcoin olmak üzere toplam 100 bin dolar param vardı. Onunla yaklaşık 3 yıl boyunca geçindim. Herhangi bir kripto para borsasında bitcoin veya kripto param bulunmamaktadır veya yine soğuk cüzdan diye tabir edilen kripto para taşıyıcım da yoktur. Bütün mal varlığıma da gerek Türkiye'de gerekse Uruguay'da el konuldu" ifadesini kullandı. Mehmet Aydın, yurt dışında bulunduğu süre içerisinde geçinebilmek için bitcoin ve altcoinlerini Dolar ve Euro'ya çevirerek harcama yaptığını dile getirdi.

"ETKİN PİŞMANLIK KÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEMİYORUM"

Aydın'ın "Ben örgüt kurup yönettiğim ve insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum. Her şeyi samimiyetle anlattım. Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığından karşılanmasını istiyorum" dediği öğrenildi.

EMNİYETTEKİ İFADESİ

Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesinde, “Tüm mal varlığım zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılsın” dediği öğrenildi.

Emniyet sorgusunda, Çiftlik Bank projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini söyleyen Aydın’ın, sistemi Kıbrıs’ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını, zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını söylediği öğrenildi. Aydın’ın, bazı şahısların para istemesi üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini, yurt dışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını, Türkiye’deki Çiftlik Bank işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı.

"KİMSEYE KESİN KAZANÇ VAADİNDE BULUNMADIM"

ÇALIŞANLARI SUÇLADI

Çiftlik Bank sistemiyle kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını belirten Aydın, yatırımcılara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece anapara iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların reel çiftliklerde payı olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını beyan ettiği öğrenildi.

Aydın, Çiftlik Bank’ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını, her zaman iyi niyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar anapara iadesi yapmasının da iyi niyetli olduğunu gösterdiğini, ancak sistemde görev alan şahısların kötü niyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattıklarını anlattı.

Tüm mal varlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini söyleyen Mehmet Aydın'ın, çiftlik bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığına dair haberleri gördüğünü, Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının değerlerinin 200 milyon TL civarında olduğunu ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini beyan ettiği öğrenildi.

‘Çiftlik Bank’ isimli sistemle binlerce kişiyi dolandıran ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, 2018 yılında 77 bin kişiden aldığı 511 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı. İnterpol'ün en çok arananlar listesine dahil edilen Aydın, geçtiğimiz Cumartesi günü Brezilya’dan getirilerek teslim edilmişti.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde dün akşam saat 21.45’te başlayan ifade sürecinde sanık Aydın’a 60 sayfadan oluşan soru listesindeki tüm soruların yöneltildiği öğrenildi. Zaman zaman ara verilen sorgu süreci 25 saati aştı.

Sanığa, firari olarak arandığı sırada yurt dışında kimlerle temas kurduğu ve beraberinde getirdiği belgeler başta olmak üzere soruşturmanın kilit isimlerinden kırmızı bültenle aranan ağabeyi Fatih Aydın'la ilgili de sorular yöneltildi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

Brezilya'da 2 Temmuz'da teslim olan ve Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilerek 3 Temmuz gecesi havayolu ile İstanbul'a getirilen Aydın, polis ekiplerince uçakta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti.

Dava dosyasında ‘Sorgu Kaydı’ olarak yer alan kayıtta, Aydın, "Seni döverim burada, o zaman konuşmaya başlarsın. İnşallah şifreyi unutmuşsundur da burada temiz bir dayak yersin benden. Buraya gelişini unutma, unutma tamam mı! Sözümü dinlersen korkacak bir şey yok. Biz adam yemiyoruz. Güzel güzel konuşuyoruz. Adam gibi yanımda çalış, çok güzel işler yapacağız demedim mi? Neyine yetmedi?" diyor.

Aydın’a verilen 7 yıl ceza 7 aya düşürülüp ertelenince cezaevine girmedi. Bu süreçte de Çiftlik Bank’ı kurup milyonlarca lira topladı.

BORÇLARINI ÖDEYECEĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Aydın, Brezilya’dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdi. Aydın İfadesinde, borcunun büyük bölümünü ödediğini, borcu kadar alacaklarının da olduğunu, geri kalanını da ödeyeceğini öne sürdü. "Neden teslim oldun? sorusuna da çok zorlandığını, eşiyle sorunlar yaşadığını, boşanma noktasına geldiği anlatarak cevap verdi. Kaldığı ülkelerde de zorluklar çıkarıldığını anlattı.

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

30 yaşındaki Mehmet Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu. Aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor.

TOSUNCUK (MEHMET AYDIN) KİMDİR?

Mehmet Aydın 31 Mayıs 1991, nitelikli dolandırıcılık suçundan kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Eren Çakar takma adıyla rap şarkılar çıkarmıştır. Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu.

Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu.Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı.

Sistem üzerinden 132 bin 222 katılımcıdan 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon lira toplanırken, katılımcılara bu dönemde 688 milyon lira geri ödeme yapıldı. . Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı. Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi. 2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı.