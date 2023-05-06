Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Trabzon'da AKP'li Başkan'a cenazede sert tepki | Defol, istemiyoduz

Trabzon'da Belediye'ye ait bir aracın kaza yapması sonucu yaşamını yitirenler son yolculuğuna uğurlanırken, cenazeye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı'na sert tepki geldi.

06 Mayıs 2023 Cumartesi 19:33
Trabzon'da AKP'li Başkan'a cenazede sert tepki | Defol, istemiyoduz


Trabzon'da AKP'li Başkan'a cenazede sert tepki | Defol, istemiyoduz


Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait midibüsün Akçaabat ilçesinde önceki gün yaptığı kazada yaşamını yitirenler dün son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yakınlarını kaybedenler, cenaze törenine katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na tepki gösterdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, önceki gün belediyeye ait midibüsün yaptığı kazada yaşamını yitirenlerin cenaze töreninde halkın tepkisi ile karşılaştı. 


HAYATINI KAYBEDENLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait 61 K 737 plakalı yolcu midibüsü, Akçaabat’ın Dörtyol Mahallesi kavşağında önceki gün kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada hayatını kaybeden Fadime Akgün, Azra Akgün, Ayşe Zengin ve Yusuf Değermenci, bugün Akpınar Mahallesi’ndeki Merkez İlköğretim Okulu önünde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.

CENAZE NAMAZINI ARKA SAFTA KILDI

Cenaze törenine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da katıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, "Buradan defol, seni burada istemiyoruz" diyerek Zorluoğlu’na tepki gösterdi.

Tepkilerle karşılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, cenaze töreninde ön safta yer almadı, arka safta cenaze namazını kıldı.

Son Güncelleme: 06.05.2023 19:43
Anahtar Kelimeler:
TrabzonCenazeBelediye Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da kaza | Asker uğurlayanların arasına kamyon daldı
Hatay'da kaza | Asker uğurlayanların arasına kamyon daldı
Sara nöbeti geçiren vatandaşı hakim silahla vurdu
Sara nöbeti geçiren vatandaşı hakim silahla vurdu
Bursa Karacabey'de okulda silahlı saldırı
Bursa Karacabey'de okulda silahlı saldırı
HÜDA PAR'lı yönetici 'Ne Mutlu Türk'üm' diyenlere 'Tasmalı Enikler' diye hakaret etti
HÜDA PAR'lı yönetici 'Ne Mutlu Türk'üm' diyenlere 'Tasmalı Enikler' diye hakaret etti
Hizbullah üyesi teröriste seçim affı
Hizbullah üyesi teröriste seçim affı
Taliban da aynısını yapmıştı | Reklam afişlerine saldırı
Taliban da aynısını yapmıştı | Reklam afişlerine saldırı
İstek şarkısı cinayeti  | Katil zanlısı tutuklandı
İstek şarkısı cinayeti  | Katil zanlısı tutuklandı
Öfkeli kadın lokantayı bastı, ortalığı karıştırdı
Öfkeli kadın lokantayı bastı, ortalığı karıştırdı
Şarkıcı Kurtuluş'un cinsel saldırı davası | Mağdur adalet bekliyor
Şarkıcı Kurtuluş'un cinsel saldırı davası | Mağdur adalet bekliyor
Hakan Atilla'ya neden yurt dışı yasağı konuldu?
Hakan Atilla'ya neden yurt dışı yasağı konuldu?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim