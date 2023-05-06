Trabzon'da AKP'li Başkan'a cenazede sert tepki | Defol, istemiyoduz
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait midibüsün Akçaabat ilçesinde önceki gün yaptığı kazada yaşamını yitirenler dün son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yakınlarını kaybedenler, cenaze törenine katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na tepki gösterdi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, önceki gün belediyeye ait midibüsün yaptığı kazada yaşamını yitirenlerin cenaze töreninde halkın tepkisi ile karşılaştı.
HAYATINI KAYBEDENLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!
CENAZE NAMAZINI ARKA SAFTA KILDI
Cenaze törenine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da katıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, "Buradan defol, seni burada istemiyoruz" diyerek Zorluoğlu’na tepki gösterdi.
Tepkilerle karşılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, cenaze töreninde ön safta yer almadı, arka safta cenaze namazını kıldı.