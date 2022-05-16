Trabzonspor'un şampiyonluk sevincine maganda gölgesi düştü

Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından taraftarlar arasında kavga görüntüleri vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Dün Yalova'da içinde kadın ve çocukların bulunduğu otobüse üzerlerinde Trabzonspor forması taşıyan kişilerin düzenlediği saldırının ardından ikinci saldırı haberi İstanbul Söğütlüçeşme'den geldi. Marmaray’da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında çıkan kavga güçlükle önlendi.

OTÜBÜSÜN İÇİNE YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ TOZU SIKTILAR

Fenerbahçe, Trabzonsporlu kişilerin kendi taraftarlarını taşıyan otobüse saldırıda bulunduğunu duyurdu. Sarı-Lacivertli ekip, durumu resmi Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile paylaştı. Twitter'dan yapılan paylaşımda; Edremit'ten gelen taraftarları taşıyan otobüsün Trabzonspor formalı kişiler tarafından sopalı, bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi. Aynı açıklamada Fenerbahçe, taraftarlarına geçmiş olsun diledi. Bu arada bir kişinin içinde cocuk va kadınların bulunduğu otobüse yangın söndürme tüpü ile toz sıktığı görüldü. Saldırı görüntüleri sosyal medyada vatandaşların sert tepkisini neden oldu.



TARAFTARLAR MARMARAY'DA KARŞILAŞTI

Marmaray’da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçeli taraftar arasında kalan Trabzonsporlu 3 taraftar trenden çıkıp istasyonunun kullanılmayan alanına geçerek olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul’da oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraflarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı. Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa da bir grup, Trabzonsporlu 3 taraftarı tekme tokat dövdü.

Trabzonsporlu taraftarlar trenden çıkıp istasyonun kullanılmayan alanına geçmesiyle birlikte saldırıdan kurtulmayı başardı.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Taraftarlara yapılan saldırıya karşı Fenerbahçe, olayın yaşanmasına neden olan kişiler için kınamada bulundu. İşte Sarı-Lacivertli ekip tarafından yapılan açıklamanın tamamı:

"Futbol Takımımızın bugün stadımızda oynayacağı Fatih Karagümrük maçını izlemek için Edremit’ten yola çıkan Fenerbahçe taraftarını taşıyan Edremit Derneğimizin otobüsüne, Osmangazi Köprüsü’nde Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleşmiştir.

Otobüste bulunan, bu saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İçerisinde kadın ve çocuk taraftarlarımızı da taşıyan otobüsün camlarını kıran, otobüsün içine kadar girerek yangın tüpü sıkan taraftar görünümlü saldırganları kınıyor; gereken cezayı almaları için Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz."