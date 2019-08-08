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Trafik canavarı anne kızı kaldırımda öldürdü

Kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarparak ölümüne neden olan trafik canavarı kullandığı araçta ağır yaralandı.

Trafik canavarı anne kızı kaldırımda öldürdü

Kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarparak ölümüne neden olan trafik canavarı kullandığı araçta ağır yaralandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 23:44
Trafik canavarı anne kızı kaldırımda öldürdü

Trafik canavarı anne kızı kaldırımda öldürdü


Trafik terörü kaldırımda yürüyen anne ve kızını hedef aldı. Balıkesir’in Edremit ilçesinde, kaldırımda yürüyen Naime Kıldır (46) ve kızı Seda Kıldır (20), panelvan minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sırasında, aynı kaldırımda yürüyen bir kişinin ise ölümden döndüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, saat 19.35 sıralarında Edremit-Çanakkale karayolunun 4'üncü kilometresi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Bozkurt (63) yönetimindeki 34 ZZ 0815 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Naime Kıldır ve kızı Seda Kıldır'a çarptı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne-kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü İbrahim Bozkurt ile araçta bulunan Nazik Bozkurt ve Ecrin Baykal ise yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Bozkurt'un durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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BalıkesirEdremitTrafik KazasıTrafik TerörüEdremit Devlet Hastanesi
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