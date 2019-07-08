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Trafik magandaları tekme tokat saldırdı

Trafikte en küçük tartışmayı kavgaya dönüştüren magandaların saldırısı kameralara yansıdı. Seydioğlu Baklava sahiplerinin neden olduğu saldırının ardından bu kez Okmeydana maganda saldırısına sahne oldu...

Trafik magandaları tekme tokat saldırdı

Trafikte en küçük tartışmayı kavgaya dönüştüren magandaların saldırısı kameralara yansıdı. Seydioğlu Baklava sahiplerinin neden olduğu saldırının ardından bu kez Okmeydana maganda saldırısına sahne oldu...

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:35
Trafik magandaları tekme tokat saldırdı

Trafik magandaları tekme tokat saldırdı

İstanbul trafiğini alt-üst eden magandaların saldırıları trafiği kilitledi. İstanbul Okmeydanı’nda iki şahıs trafikte tartıştıkları sürücüye tekme ve tokatlarla saldırdı. 

Okmeydanı’nda kimliği belirsiz iki şahıs, trafikte tartıştıkları sürücüye tekme ve tokatlarla saldırdı. O anlar kameralara yansırken, saldırganlar çevredekilerin sakinleştirmesi sonucu araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.


İstanbul Şişli Okmeydanı’nda akşam saatlerinde seyir halindeki 34 NV 0729 plakalı otomobil sürücüsü ile 06 BKK 504 plakalı araçta bulunan iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 34 NV 0729 plakalı otomobilden inen 2 şahıs, diğer otomobildeki sürücüyü tekme ve tokatlarla darp etti.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırdı. Sakinleştirilmeye çalışılan saldırganlar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

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MagandaPendikOkmeydanıSon Dakika HaberHaberler
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