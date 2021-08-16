Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Trafik magandası makas attı, 1 can kaybı, 8 yaralı var

Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yolda trafik durma noktasına geldi.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 06:54
Trafik magandası makas attı, 1 can kaybı, 8 yaralı var

Trafik magandası makas attı, 1 can kaybı, 8 yaralı var


Ankara Bağlum'da bir yurttaşın can verdiği, 8 vatandaşın yaralandığı kazanın, trafik magandasının makas atmasından kaynaklandığı ortaya çıkı.

Akıllara durgunluk veren kaza dün akşam saatlerinde Çevre Yolu Bağlum mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre havaalanı istikametinden merkeze doğru makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü Burak Mansur E., aynı istikamete giden  Samet K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Samet K.'nın kullandığı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ahmet D. yönetimindeki  yabancı plakalı araca çarparak takla attı. Can pazarının yaşandığı kazadan yara almadan kurtulan, makas atan otomobilin sürücüsü Burak Mansur E,  , görgü tanıklarının iddiasına göre ., olay yerinden kaçtı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki diğer sürücüler yaptı. Çevredeki vatandaşların  ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yarine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan Mehmet Nuri Altunkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan Samet K., Cuma K. ile Sefa K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan Tuba D., Meyra D., Feyza D., Ceylil D. ve Ahmet D. ise hafif yaralı olarak çevredeki diğer hastanelere götürüldü. 

Kaza sebebiyle Çevre Yolu bir müddet trafiğe kapatıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraBağlumTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emel Geçer cinayeti | Soğuk çay yüzünden öldürüldü
Emel Geçer cinayeti | Soğuk çay yüzünden öldürüldü
Uyanık taksici muhabirleri görünce para üstünü geri getirdi
Uyanık taksici muhabirleri görünce para üstünü geri getirdi
Metro Turizm Afganlı'ları taşımış
Metro Turizm Afganlı'ları taşımış
Cinayet zanlısı, sevgilisiyle canlı yayın yaptı
Cinayet zanlısı, sevgilisiyle canlı yayın yaptı
Sürat teknesi faciası | O müteahhit tutuklandı 
Sürat teknesi faciası | O müteahhit tutuklandı 
Altındağ'da olaylar | Suriyeli iki zanlı tutuklandı
Altındağ'da olaylar | Suriyeli iki zanlı tutuklandı
Suriyeli, Afganistanlı sahte pasaport çetesine şok baskın
Suriyeli, Afganistanlı sahte pasaport çetesine şok baskın
Orman kundakçılarına destek veren 2 terörist yakalandı
Orman kundakçılarına destek veren 2 terörist yakalandı
Kırım Haber Ajansı Müdürü Aydın Taş ölü bulundu
Kırım Haber Ajansı Müdürü Aydın Taş ölü bulundu
Türk kadınına hakaret eden Afganlı mülteciye soruşturma
Türk kadınına hakaret eden Afganlı mülteciye soruşturma

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim