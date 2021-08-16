Trafik magandası makas attı, 1 can kaybı, 8 yaralı var



Ankara Bağlum'da bir yurttaşın can verdiği, 8 vatandaşın yaralandığı kazanın, trafik magandasının makas atmasından kaynaklandığı ortaya çıkı.

Akıllara durgunluk veren kaza dün akşam saatlerinde Çevre Yolu Bağlum mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre havaalanı istikametinden merkeze doğru makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, aynı istikamete giden. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan.'nın kullandığı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ahmet D. yönetimindeki yabancı plakalı araca çarparak takla attı. Can pazarının yaşandığı kazadan yara almadan kurtulan, makas atan otomobilin sürücüsü, görgü tanıklarının iddiasına göre, olay yerinden kaçtı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki diğer sürücüler yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yarine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan Mehmet Nuri Altunkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan Samet K., Cuma K. ile Sefa K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan Tuba D., Meyra D., Feyza D., Ceylil D. ve Ahmet D. ise hafif yaralı olarak çevredeki diğer hastanelere götürüldü.

Kaza sebebiyle Çevre Yolu bir müddet trafiğe kapatıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.