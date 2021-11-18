Trafik magandası önce makas attı, sonra yol kesti
Yollarda terör havası estiren trafik magandalarına TEM Otoyu üstünde bir yenisi daha eklendi. Adı açıklanmayan magada önce makas attı, sonra yol kesti. İstanbul Ataşehir'deki olay, dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi.
Tartışma sonrasında makas atan sürücü, otomobili bir anda tartıştığı sürücünün önüne kırmasıyla trafiği tehlikeye soktu.
O anlar başka bir otomobil içerisindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaşanan olay sonrası trafiği tehlikeye sokan sürücünün yoluna devam ettiği görüldü.