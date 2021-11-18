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Trafik magandası önce makas attı, sonra yol kesti

İstanbul Ataşehir'de TEM Otoyolu'nda başka bir sürücüyle tartışan kişi makas atıp araçla yol kesti

18 Kasım 2021 Perşembe 12:31
Trafik magandası önce makas attı, sonra yol kesti

Trafik magandası önce makas attı, sonra yol kesti

Yollarda terör havası estiren trafik magandalarına TEM Otoyu üstünde bir yenisi daha eklendi. Adı açıklanmayan magada önce makas attı, sonra yol kesti. İstanbul Ataşehir'deki olay, dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi.

İddialara göre; beyaz renkli otomobilin sürücüsü makas atarak ilerledi. Otomobil sürücüsü, önünde giden başka otomobil sürücüsüyle sözlü tartışmaya girdi.

Tartışma sonrasında makas atan sürücü, otomobili bir anda tartıştığı sürücünün önüne kırmasıyla trafiği tehlikeye soktu.


O anlar başka bir otomobil içerisindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaşanan olay sonrası trafiği tehlikeye sokan sürücünün yoluna devam ettiği görüldü.

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MakasMaganda
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