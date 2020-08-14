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Trafikte maganda dehşeti | İkinci Baklavacı olayı

Trafikte kurallara uygun olarak kendisini sollayan kadına önce küfreden sonra aracının camını patlatan maganda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Ağustos 2020 Cuma 20:06
Trafikte maganda dehşeti | İkinci Baklavacı olayı


Trafikte maganda dehşeti | İkinci Baklavacı olayı


Kadınlara yönelik şiddet her yerde kendini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl baklavacı kardeşlerin icinde hamile bir kadının bulunduğu araca saldırısının bir benzeri İstanbul Eyüpsultan'da yaşandı. Trafikte tartıştığı Emre E.'nin saldırısına uğrayan Diş Doktoru Sena Koçak, dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı. Sol koluna ve başına darbe aldığını söyleyen Koçak, "Bugün bana yapılan yarın başkasının eşinin, kızının başına gelebilir. Böyleleri İstanbul'da gezemezler. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Öte yandan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul Eyüpsultan'da dün akşam saat 20.20 sıralarında, Diş Doktoru Sena Koçak, trafikte, isminin Emre E. olduğu öğrenilen kişi tarafından darp edildi. Koçak'ın aracı üzerine zıplayarak camını kıran zanlı, genç kadına yumrukla saldırdı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrası gözaltına alınan zanlı Emre E. tutuklandı.


"BANA KÜFÜR EDEMEZSİN DEDİM"

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Sena Koçak, "İş yerimden çıktım evime ilerliyordum. Araçta tek başımaydım. Sinyalimi verip sağ tarafa doğru geçmeye çalıştım. O sırada kornaya yüklenmeye ve küfürler yağdırmaya başladı. Aracın camları açık olduğu için sesi geliyordu. Durdum orada, 'bana küfür edemezsin' dedim kendimi savundum.

"SOL KOLUMA DARBE DE ALDIM"

O sırada yanıma yanaşıp tekrar küfürleri şiddetlendirmeye başladı. Ağza alınmayacak şeyler söyledi. Yanındaki bayanlar da arkadan küfür ediyorlar bana. Bir yandan tehdit ediyor öne geç göstereceğim sana. Önümüzü kesti ilerleyen yolda. İndi aracından üstüme doğru yürümeye başladı. Ben o sırada yardım çağırıyorum. O sırada videoyu açmaya çalıştım. Sol kol tarafıma bir darbe aldım.

Polisimiz gece yarılarına kadar ilgilendiler. Devletimize güveniyorum bu vahşetin önüne geçmek istiyorum. Bugün bana olan yarın başkasının kızına, eşine olacak" ifadelerini kullandı.


"BUNUN GİBİ İNSANLAR İSTANBUL'DA GEZEMEZLER"

Hiçbir kadının ve hiçbir insanın bu şekilde bir muameleyi hak etmediğini söyleyen Koçak, "Ne yaparsam yapayım ki hiçbir suçum yok hiçbir şekilde bunu yapamaz. İnsanlık dışı, vahşet bu, magandalık. Günümüzde zaten kadına yönelik sıkıntıları biliyorsunuz. Benim oradaki amacım canım pahasına da olsa bu tarz insanları ellerini kollarını sallaya sallaya İstanbul'da gezmemeleri. Orada bana bıçak çekebilir, canıma kast edebilirdi, yaralayabilirdi. Hiçbiri gözümün önüne gelmedi. Hep eski çığlıklar geldi aklıma. Haberde adını duyduğumuz şiddet gören kadınlar geldi" şeklinde konuştu.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Koçak, "O salınırsa can güvenliğimiz garantisini kim verecek. En ağır cezayı almasını istiyorum ki bir daha bir insana bu davranışı sergilemesinler" dedi.

TUTUKLANMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan saldırgan Emre E.’nin emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Dün akşam adliyeden serbest bırakılan ve bugün sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkinin ardından tekrar gözaltına alınıp, emniyetteki ifadesinin sonrasında tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen Emre E., ifadesinde şunları söyledi:


"KARIMIN DİKİŞLERİ PATLADI, KENDİMİ KAYBETTİM"

"Karım yeni doğum yapmıştı. Dikişleri patladığı için araca binip yola çıktık. Acele bir şekilde eşimi hastaneye yetiştirmeye çalışırken, önümde seyreden aracın önüne kırdım. Önüne kırdığım araç sürücüsü kadın kornaya basmaya başladı. Bende sinirlenip araçtan indim ve tartışmaya başladık. O esnada dikişleri patlayan eşimin bayıldığını gördüm. Kendimi kaybettim ve aracı üstüne çıkarak zıpladım” dediği öğrenildi.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili sosyal medya hesabıdan açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sena kardeşimize saldıran kişi biraz önce çıktığı mahkemede tutuklandı. Trafikte karşılıklı saygı ve anlayış hepimiz için önemli. Saygıya yol verelim. Sena kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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