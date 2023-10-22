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Trafikte tanker dehşeti, 3 ölü 11 yaralı var

Gaziantep'te TAG yolunda freni boşalan tanker önce minibüs ardından da 2 iş makinesine çarpt, feci kazada 3 ölü, 11 yaralı

22 Ekim 2023 Pazar 13:24
Trafikte tanker dehşeti, 3 ölü 11 yaralı var






Trafikte tanker dehşeti, 3 ölü 11 yaralı var


Gaziantep'te Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda freni boşalan tanker; minibüs, kepçe ve asfaltlama aracına çarptı. Tankerin kupası koparken, asfaltlama aracı ile minibüsün alev aldığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Gaziantep'te gece yarısı TAG Otoyolu Narlı mevkisinde plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tanker, freninin boşalması sonucu Narlı Kavşağı yakınlarında, yol yapım çalışmasının yapıldığı alanda önünde ilerleyen minibüse, ardından da kepçe ve asfaltlama aracına çarptı.


Çarpmanın şiddetiyle tankerin kupası koparken, asfaltlama aracı ile minibüs alev aldı. Kazayı görenlerini ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.


3 ÖLÜ, 11 YARALI VAR

Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince yanan araçlara müdahalede edilirken, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde ise 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga gönderildi.
 

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik KazasıTAGGaziantep
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