Tramvay durağında intihar son anda önlendi
İstanbul Haseki tramvay durağına gelen bir vatandaş Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvayın önüne atlayarak intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tramvayın altından çıkarılan şahıs, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 12.00 sıralarında Haseki tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durağa gelen bir şahıs bir süre bekledikten sonra Bağcılar – Kabataş seferini yapan tramvayın altında atladı.
AĞIR YARALI OLARAK KURTARILDI
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.