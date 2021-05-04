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Tramvay durağında intihar son anda önlendi

İstanbul'da hareket halinde tramvayın altına kendini atarak canına kıymak isteyen vatandaş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

04 Mayıs 2021 Salı 22:19
Tramvay durağında intihar son anda önlendi

Tramvay durağında intihar son anda önlendi

İstanbul Haseki tramvay durağına gelen bir vatandaş Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvayın önüne atlayarak intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tramvayın altından çıkarılan şahıs, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Olay saat 12.00 sıralarında Haseki tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durağa gelen bir şahıs bir süre bekledikten sonra Bağcılar – Kabataş seferini yapan tramvayın altında atladı.

AĞIR YARALI OLARAK KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Tramvay
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