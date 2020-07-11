Tramvayda gizli çekim yapan emekli hakim soluğu karakolda aldı





Toplu taşıma aracında telefonla gizli görüntü çekerken yakalanan kişi emekli hakim çıktı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğun fotoğrafını çektiği iddia edilen emekli hakim M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından dosyanın incelemesinin ardından M.E. serbest bırakıldı



"AL ÇEKMİŞSİN İŞTE"

Olay, dün gündüz saatlerinde Karşıyaka Tramvayı'nda meydana geldi. Emekli hakim olduğu belirtilen M.E., iddiaya göre tramvayda telefonunu çıkararak fotoğraf çekti. 15 yaşındaki bir çocuk, kendisinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle M.E.'ye tepki gösterdi.

Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, tramvaydaki diğer kadınların da destek olmasıyla, M.E.'nın telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldığı ve yaşı 18 yaşından küçük olan çocuğun, "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü.

TELEFONU YENİ ALMIŞ KAMERASINI DENEMEK İSTEMİŞ

Şikayet üzerine, M.E. hakkında soruşturma başlatıldı. İkmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edilen ifadesinde M.E.'nin, "Ben özellikle kimsenin fotoğrafını çekmedim. Telefonumu yeni aldığım için kamerasını denemek istedim ve tramvayın içine rastgele doğrulttum" dediği öğrenildi. Dosyanın incelenmesinin ardından emekli hakim, savcılıkça serbest bırakıldı.