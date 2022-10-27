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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Şebnem Korur Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderildi.

27 Ekim 2022 Perşembe 17:13
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı


İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen Şebnem Korur Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderildi.


Adli Tıp Uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı dün Kadıköy'deki evine gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı'nın, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


Fincancı, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

TUTUKLANDI

İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen Şebnem Korur Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
şebnem Korur FincancıTürk Tabipler BirliğiTTB
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