TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen Şebnem Korur Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderildi.
Adli Tıp Uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı dün Kadıköy'deki evine gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı'nın, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.
Fincancı, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen Şebnem Korur Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderildi.