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Tuba Kızıloğlu, Ayşe İşlek cinayeti | Zanlı teslim oldu

Erzurum Palandöken'de eski eşi Ayşe İşlek ile kızı Tuba Kızıloğlu'nu bıçakla öldüren Erdal Kızıloğlu polise teslim oldu.

27 Mart 2022 Pazar 02:12
Tuba Kızıloğlu, Ayşe İşlek cinayeti | Zanlı teslim oldu

Tuba Kızıloğlu, Ayşe İşlek cinayeti | Zanlı teslim oldu

Erzurum'da, 4 gün önce eski eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıloğlu'nu (30) bıçakla öldüren Erdal Kızıloğlu (51), bugün Emniyet Müdürlüğüne giderek cinayeti itiraf edip, teslim oldu.


Erzurum'da akıllara durgunluk veren olay, merkez Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Erdal Kızıloğlu, bugün saat 17.00 sıralarında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 4 gün önce eski eşi ve kızını öldürdüğünü itiraf etti. 

Erdal Kızıloğlu'nun cinayet itirafı üzerine harekete geçen ekipler, Yıldızkent semtindeki eve gitti. Eve giren polis ekipleri, Ayşe İşlek ve Tuba Kızıloğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Anne- kızın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
ErzurumCinayeti
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