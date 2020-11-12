Tuğba Tokbaş cinayeti | Sevgilisi suçunu itiraf etti



Denizli'de üniversite öğrencisi Tuğba Tokbaş'ı boğarak öldüren zanlı, cinayetin hemen ardından polise giderek teslim oldu. Tuğba Tokbaş'ın kaldığı evde meydana gelen tartışmanın ardından elleriyle genç kızı boğarak öldüren zanlının sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İşte o haberin detayları;



Denizli'deki olay Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi.

SEVGİLİSİNİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Edinilen bilgilere göre; Eray H., kız arkadaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Tuba Tokbaş’ın (22) kaldığı eve gitti. Eray H. ile Tokbaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tartışmanın ardından Eray H., Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği bölümünde okuduğu öğrenilen Tuba Tokbaş’ı boğarak öldürdü. Cinayet zanlısı erkek arkadaşın aparttan hızlıca çıkması ve daireden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, daireye girdikleri sırada genç kadının hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Tokbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

TESLİM OLDU SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen genç kızın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından cinayet zanlısı erkek arkadaş, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Eray H.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.