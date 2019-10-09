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Tuğba'yı hastanelik eden dayakçı baba gözaltına alındı

Kızını hastanelik eden dayakçı baba, sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından savcılık tarafından gözaltına alındı.

Tuğba'yı hastanelik eden dayakçı baba gözaltına alındı

Kızını hastanelik eden dayakçı baba, sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından savcılık tarafından gözaltına alındı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 07:06
Tuğba'yı hastanelik eden dayakçı baba gözaltına alındı


Tuğba'yı hastanelik eden dayakçı baba gözaltına alındı



Dayakçı babası tarafından feci şekilde dövülerek hastanelik edilen Tuğba adlı genç kadının babası, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık olarak konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde isminin Tuğba olduğu belirtilen genç bir kadına babası tarafından uygulanan şiddet büyük tepki toplamıştı. Savcılık kararıyla çıkarılan gözaltı kararının ardından, dayakçı baba yakalandı. 


Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde isminin Tuğba olduğu belirtilen genç bir kadına babası tarafından uygulanan şiddet büyük tepki yaratmıştı.

Sosyal medya üzerinden TuğbayaYardımEdin” etiketiyle kampanya başlatılmıştı. Taksim’de çekildiği belirtilen görüntülerde bir babanın Tuğba isimli öz kızına yaptığı şiddet görüntüleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.


Başsavcılık tarafından baba hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine polis, kızına şiddet uygulayan babayı gözaltına aldı.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 09.10.2019 07:10
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TuğbaKadına şiddetDayakçı Baba
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