Tuğçe Baran Cinayeti | Katili arkadaşı çıktı





Tugçe Baran cinayeti, 24 saat geçmeden aydınlatıldı. Yalnız yaşadığı evinde başından silahla ağır yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğçe Baran'ın katil zanlısı bugün yakalandı. Buca polisinin 150 güvenlik kamerasını tarayarak ulaştığı katil zanlısı, emniyetteki ilk sorgusunda suçunu kabul etti..

İKİSİ DE SİLAHLARA MERAKLI

Sosyal medyada ve yakın çevresinde silahlara meraklı bir kişiliğe sahip Tuğçe Baran'ın, yakın arkadaşı Emre K, verdiği ilk ifadesinde "Evde silahla şakalaşırken bir anda ateş aldı. Korkudan kaçtım" dediği öğrenildi. Emre K.'nin polise verdiği ifadede, Tuğçe Baran'ı tabancayla şaka yapmak isterken, yanlışlıkla vurduğunu kabul etti.

İzmir'in Buca ilçesindeki Kuruçeşme Mahallesi'nden dün öğle saatlerinde, Tuğçe Baran'ın (22) evinden silah sesini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Baran'ı başından vurulmuş halde buldu.



BAŞINDAN VURULDU KURTARILAMADI

Yaralandığı evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Baran, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma götürüler Tuğçe Baran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğçe Baran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS MOBESE KAMERALARINI İZLEDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredekilerin silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisi üzerine polis şüphelinin belirlenip yakalanması için evin yakınında bulunan güvenlik ve MOBESE kameralarını da incelemeye aldı.

"ŞAKA YAPARKEN YANLIŞLIKLA VURDUM"

Kaçan kişinin, genç kızın arkadaşı Emre K. olduğu belirlendi ve saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Emre K.'nın, polise verdiği ilk ifadede, "Tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum. Tuğçe'yle aramızda hiçbir sorun yoktu" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SAVCILIK O GÖRÜNTÜLERİ İNCELİYOR

Tuğçe Baran'ın sosyal medyada yayınlanan silahlarla eteş ederken çekilmiş görüntüleri de savcılık tarafından incelenmeye alındı. Talihsiz genç kıza ateş etmesini öğreten kişinin de Emre K. olduğu iddia ediliyor.