

Tuğçe Baran'ın ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?

Tuğçe Baran adlı genç kadın İzmir Buca'da tek başına yaşadığı evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Tuğçe Baran ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Son dakika buca, İzmir'de dövmecilik yaparak hayatını kazanan Tuğçe Baran, Buca'da yalnız yaşadığı evinde tabancayla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay, öğle saatlerinde, Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana geldi. Apartman dairesinden silah sesi duyan mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ve içeri giren polis ekipleri, evde yalnız yaşayan Tuğçe Baran'ı başından silahla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tuğçe Baran, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tuğçe Baran doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. Tuğçe Baran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, Tuğçe Baran'ın intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendirirken, görgü tanıklarının ifadesi üzerine sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. İhbar saatine yakın zamanda Tuğçe B.'nin oturduğu apartmandan koşarak, birinin çıktığının belirlenmesi üzerine polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

BUCA TUĞÇE BARAN CİNAYETİ

Çevre sakinleri, olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet ekiplerine, silah seslerinin ardından apartmandan birinin koşarak uzaklaştığı bilgisini paylaştı. Ekipler, bu iddianın ardından bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekiplerin olayla ilgili araştırması sürüyor.

ÖLÜMÜ ŞOK ETKİSİ YARATTI

Dövmecilik yaptığı belirtilen Tuğçe Baran'ın ölümü, arkadaşlarında şok etkisi yaratırken Baran'ın daha önce Buca Anadolu Lisesi ve Katip Çelebi Üniversitesi'nde eğitim gördüğü belirtildi.