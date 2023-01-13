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Tuğce Can cinayeti | Katili sevgilisi çıktı

Eskişehir'de bıçaklanarak öldürülen talihsiz kadının katil zanlısı, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K. olduğu ortaya çıktı.

13 Ocak 2023 Cuma 21:36
Tuğce Can cinayeti | Katili sevgilisi çıktı

Tuğce Can cinayeti | Katili sevgilisi çıktı

Eskişehir’i sarsan Tuğçe Can cinayetinin katil zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki talihsiz kadının katil zanlısı olduğu belirlenen erkeğin, gözaltına alınmadan önce intihara teşebbüs ettiği ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.


Eskişehir'de Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak’ta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Tuğçe Can, bıçaklanarak katledildi. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen maktulün bir buçuk aylık sevgilisi 22 yaşındaki Onur K., olay yerinden kaçtı. 


İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Cinayet şüphesi ile aranan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K., kent merkezinde yürürken yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde Onur K.’nin yakalanmadan önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği anlaşıldı.

Hastanede midesi yıkanan katil zanlısının yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cinayeti
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