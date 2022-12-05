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Tülay Güçevin cinayeti | Ankara'da iki kişi gözaltındı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde gece yol kenarında bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 22 yaşındaki Tülay Güçevin'e ait olduğu tespit edilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

05 Aralık 2022 Pazartesi 13:01
Tülay Güçevin cinayeti | Ankara'da iki kişi gözaltındı


Tülay Güçevin cinayeti | Ankara'da iki kişi gözaltındı


Polatlı ilçesi yakınlarında yol kenarında cansız bedeni bulunan Tülay Güçevin adlı genç kadının ölümüyle ilgili 2 şüpheli gözaltında.
Olay, gece saat 03.00 sıralarında Polatlı ilçesi Şeyhali Mahallesi’nde meydana geldi. Polatlı-Haymana yolunda bir kadının hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen kadının 2 çocuk annesi Tülay Güçevin olduğu belirlendi.

DARP İZLERİ GÖRÜLDÜ

İlk tespitlere göre darp edildikten sonra otomobil ile üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güçevin’in ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
 

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