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Tünelden geçenlere taş atan Suriyeli genç bıçaklandı

İstanbul Şişli'de, yoldan geçen arabalara taş atan bir kişi, aracı isabet alan motosikletli biri tarafından bıçaklandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen yaralı hastaneye kaldırıldı

03 Mayıs 2020 Pazar 18:51
Tünelden geçenlere taş atan Suriyeli genç bıçaklandı


Tünelden geçenlere taş atan Suriyeli genç bıçaklandı


Şişli'de tünelden geçen araçlara taş atan Suriye uyruklu kişilere sürücüler sert tepki gösterdi. Atılan taşlar motorsiklette yolculuk yapan bir kadına isabet edince motosiklet sürücüsü saldırganlardan birini bıçakladı. 
Olay, Çağlayan Tünel'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel girişinde bekleyen iki kişi, ellerindeki taş ve demirleri yoldan geçen arabalara atmaya başladı. Yabancı uyruklu oldukları tespit edilen kişilerin attığı taş ve demirler, aralarında basın mensuplarını taşıyan bir otomobilin de bulunduğu 4 aracın kaporta ve camlarına isabet etti.

MOTOSİKLETE TAŞ İSABET EDİNCE

Edinilen bilgilere göre, araç sürücüleri manevra yaparak olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, atılan taşlardan biri o sırada arkadan gelen bir motosikletin arkasında oturan bir kadının kafasına geldi. Motosikleti durduran sürücü, taş atan kişilerden birini kovalayıp yakaladıktan sonra önce darp etti daha sonra sırtından birkaç kere bıçakladı. İsmi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu kişi, kanlar içinde yere yığılırken, motosikletli saldırgan olay yerinden kaçtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Psikolojik sıkıntıları olduğu öğrenilen yaralı, tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin bir restoranın motosikletli kuryesi olduğunu belirleyen polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.

VATANDAŞLAR OLAYI ANLATTI

Atılan taşlardan birinin ön kapı sağ camını kırması nedeniyle olası ölümden döndüğünü ifade eden basın aracı sürücüsü Mustafa Özenli, "İşe gidiyorduk buradan. Buradan bir genç çocuk çıktı, elinde taş bekliyordu. Arabaya taş attı. Sol yapmasam belki de yüzüme gelecek. Sol sağ yaptım, bariyerlere giriyordum az daha. Ön cam gitti, arkadaki arabalarda arka cam gitti. Saldırıya uğradık burada. Direksiyonu kırmasak, kafamıza gelecekti" dedi.

Bıçaklı saldırıyı gören Erdal Yıldırım, " Bu iki Suriyeli herhalde uyuşturucu içmişler, yoldan geçen araçlara, motosikletçilere taş atmış. Ben onu gördüm. Arabalar sonradan yukarı çıktılar ters yönden geri geldiler. Motorcunun bir tanesi bıçak çıkarttı, çocuğu bıçakladı. Motosikletlinin arkasında bir kız vardı. Kafasına taş gelmiş, onun siniriyle ilk önce çocuğu darp ettiler, sonra bıçakladılar. Sonra gittiler" diye konuştu.

Son Güncelleme: 03.05.2020 19:30
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