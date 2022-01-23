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Turan Korkmaz Cinayeti | Misafirlikte öldürüldü

Kocaeil Gölcük ilçesinde misafirliğe gittiği evde arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Turan Korkmaz'ın yakınları acı haberi duyunca yıkıldı

23 Ocak 2022 Pazar 10:35
Turan Korkmaz Cinayeti | Misafirlikte öldürüldü

Turan Korkmaz Cinayeti | Misafirlikte öldürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Turan Korkmaz adlı vatandaş misafirliğe gitti ev sahibiyle girdiği tartışma alevlendi. Ev sahibi Korkmaz'ı sırtından vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Korkmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti


Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Tufan Korkmaz (36), misafirliğe gittiği evde tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Ağır yaralanan Korkmaz hastanede hayatını kaybederken, 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, saat 19.00 sıralarında Hisareyn Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir arkadaşının evine misafirliğe giden Tufan Korkmaz, burada misafirliğe gelen başka bir arkadaşı ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında tabancasını ateşleyen kişi Tufan Korkmaz’ı sırtından vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Tufan Korkmaz’ı Gölcük Devlet Hastanesi’ne götürdü. Korkmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Tufan Korkmaz’ı vuran şüpheli ile olay anında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Ekiplerin otobüstekilere müdahalesi sürüyor.


 

Anahtar Kelimeler:
KocaeilGölcükKocaeli
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