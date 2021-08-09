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Türbe dönüşü feci kaza | 8 can kaybı var

İzmir Kemalpaşa'da kontrolden çıkan servis aracı 25 metrelik şarampolden yuvarlandı. Feci kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 00:22
Türbe dönüşü feci kaza | 8 can kaybı var

Türbe dönüşü feci kaza | 8 can kaybı var

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, içerisinde türbe ziyaretinden dönenlerin bulunduğu midibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 8 kişi vefat etti, 9 kişi yaralandı.

Balıkesir'in ardından ikinci facia haberi İzmir'den geldi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarıçalı Mahallesi'nde Kemalpaşa'dan Kınık yönüne giden ve içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu İlhan Suat (54) yönetimindeki 35 L 1610 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkıp 25 metreden şarampole yuvarlandı.

AĞAÇTA ASILI HALDE KALDI

Takla atan midibüs, çarptığı ağaçta baş aşağı asılı vaziyette kaldı. 

Kaza devriye görevinde bulunan jandarma ekibi tarafından fark edildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 15 yaralıyı ardından hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise demir yığını haline dönüşen midibüste sıkışanları çıkarttı. Yaralı çıkartılanlar sağlık ekiplerine teslim edilirken, 4 kişinin vefat ettiği anlaşıldı. Çok sayıda vatandaş da kaza yerine gelerek yaralıların ambulansa taşınmasında yardımcı oldu. İtfaiye görevlileri araçta  çalışmalarını sürdürürken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı Mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta Kınıklı 6 hemşehrimiz vefat etmiş, 11 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

Yine Vali Köşger sosyal medya hesabından yaptığı ikinci açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"Maalesef bu kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 8'e çıkmıştır. Tekrar ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve metanet diliyorum."

Bu arada midibüste bulunan kafilenin Kınık ilçesinden Kemalpaşa ilçesindeki Hamza baba türbesini ziyaret ettikleri ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


 

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Türbe Dönüşü KazaIzmirTrafik Kazası
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