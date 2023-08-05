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Türbülans Çiğdem 20 milyon lira ile ortadan kayboldu

Kendisini fizik mühendisi olarak tanıtan, geliştirdiği chip sayesinde uçakların türbülansa girmesini önlediğini iddia eden Çiğdem İ. adlı genç kadın çok sayıda kişiyi dolandırarak ortadan kayboldu.

05 Ağustos 2023 Cumartesi 11:44
Türbülans Çiğdem 20 milyon lira ile ortadan kayboldu


Türbülans Çiğdem 20 milyon lira ile ortadan kayboldu



Dolandırıcılıkta bilmi, teknolojiyi ve akedemi dünyasını kullanmaktan çekinmeyen genç bir kadının yöntemi duyanları hayrete düşürdü. İstanbul'da filmlere konu olabilecek nitelikte bir dolandırıcılık hikayesi yaşandı. Çiğdem İ., yüzlerce hastalığa, ürettiği makinelerle tanı koyabileceğini iddia ederek yatırımcıları milyonlarca dolar dolandıran kan testi şirketi Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes'i andıran bir vurgun gerçekleştirdi.

KENDİSİNİ FİZİK MÜHENDİSİ OLARAK TANITTI

İddialara göre, fizik mezunu olan Çiğdem İ.'de kendisini tıpkı 9 milyar dolarlık şirketi bulunan Holmes gibi alanında çığır açacak bir buluş yapmış gibi gösterdi. Yaklaşık 5 ay önce kendisini, arkadaş çevresine ve akrabalarına fizik mühendisi olarak tanıtan Çiğdem İ. Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştığını iddia etti.

Sabah Gazetesi'nde Yunus Emre Kavak imzasıyla yayınlanan habere göre, herkese başarılı bir bilim insanı olduğu yönünde kendisini pazarlayan Çiğdem İ. geliştirdiği ve "CAFA CHIP" adını verdiği bir yazılımla uçakları türbülanstan önleyen bir çip yaptığını öne sürdü. Bu yazılım sayesinde uçak türbülansa girmeden önce pilota uyarı verip uçağı en güvenli yeni rotaya geçmesi sağlanacaktı.

"150 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPILDI" DEDİ

Yazılı ve görsel medyada basını kullanarak kendisinin bu buluşunun reklamını yaptıran Çiğdem İ., geçtiğimiz nisan ayında çıkan bu haberleri Instagram sayfasında da paylaşarak, çevresinde daha çok güven kazandı. Türbülansı önlediğini söylediği projenin Türkiye ve dünyada çok sayıda şirkete pazarladığını ve 150 milyon dolar yatırım yapıldığını iddia etti. Çiğdem İ.'nin zikrettiği söz konusu paranın büyüklüğüne kanan mağdurlar, deyim yerindeyse 'treni kaçırmak istemedi' ve startup'a para yatırmaya karar verdi.

YÜZDE 30 KAR VAADİ

Kendisine yatırım yapan kişilerin de yatırdıkları para üzerinden yüzde 30 kazanç sağladıklarını belirtip, insanların nasıl kazanç sağladığını gösteren hesap hareketlerini sosyal medyasından sürekli paylaştı.

Kendisine gönderilen paraları paylaşarak ağına çok sayıda kişinin düşmesini sağlayan Çiğdem İ. başta kendi akrabaları olmak üzere pilot, doktor ve mühendislerin de arasında olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdı.

TELEVİZYONA ÇIKIP GÜVEN KAZANDI

Tıpkı hemen hemen tüm dolandırıcılık vakalarındaki gibi, mağdurlara kısa bir süre yüzde 30'luk kar paylarıyla ödemeler gerçekleştirdi ancak mağdurlar verdikleri paraları peyderpey isteyince Çiğdem İ.'nin foyası ortaya çıktı.

İstekleri reddedilen mağdurlar savcılığın yolunu tuttu. Mağdurlar yaptıkları suç duyurularında, paralarını alamadıklarını belirterek Çiğdem İ.'den şikayetçi oldu.

İLK AŞAMADA ÖDEME YAPTI

Mağdur avukatlarından Elif Nur Aydın, "İlk aşamada gönderilen paraların getirisiyle birlikte paraları mağdurlara geri göndermiş. Daha çok para koparmak maksadıyla güven tesis etmiş. Para akışından emin olan yatırımcılar daha çok getiri elde etmek amacıyla daha yüksek tutarda para gönderdiklerinde ise, paraları belirtilen zamanda iade edilmemiş" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
TürbülansTürbülans çipiCAFA CHIP
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