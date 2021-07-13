Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Türk Bayrağı'nı indirip çöpe atan kadın yakalandı

Merkez Seyhan ilçesinde, av bayisinin önünde asılı Türk Bayrağını indirerek çöpe atan kadın polis ekipleri tarafından yakalandı. Kadın ilk ifadesinde bayrağı 'Neşeli olduğum için indirdim' dedi.

13 Temmuz 2021 Salı 09:31
Türk Bayrağı'nı indirip çöpe atan kadın yakalandı

Türk Bayrağı'nı indirip çöpe atan kadın yakalandı


Türk Bayrağını asılı olduğu yerden indirerek çöpe atan densiz kadın yakalandı. İlk ifadesinde 'Neşeli olduğum için indirdim' diyerek kendini savunan kadın savcılığa gönderildi.


Adana'da iş yerine asılı Türk Bayrağı'nı koparıp çöpe atması güvenlik kamerasına yansıyan kadın, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kadın gazetecilerin bayrağını neden attınız sorusuna,” Çok keyifliydim, çok neşeliydim o yüzden attım” dedi
Olayı haber alan polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak eşkalini belirlediği kadını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olayın şüphelisi M.D'yi kaldığı adresi tespit ederek yakaladı.

Gözaltına alınan kadın, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. M.D, gazetecilerin bayrağını neden attınız sorusuna, ”Çok keyifliydim, çok neşeliydim o yüzden attım. Çok keyifliydim napayım, başka bir sıkıntım yoktu çünkü” cevabını vererek kendisini savundu.


İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, kadın bayrağı asılı olduğu yerden kopardıktan sonra çöp kutusuna atıp bölgeden uzaklaşıyor.

Türk bayrağını indiren kadın | Polis o kadını arıyor
Türk bayrağını indiren kadın | Polis o kadını arıyor
Anahtar Kelimeler:
Türk BayrağıBayrak Indiren Kadın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polise pompalı tüfekle saldırdı, mermisi bitince kılıç çekti
Polise pompalı tüfekle saldırdı, mermisi bitince kılıç çekti
Türk bayrağını indiren kadın | Polis o kadını arıyor
Türk bayrağını indiren kadın | Polis o kadını arıyor
İki sevgilinin kavgasını Özel Harekat polisi durdurdu
İki sevgilinin kavgasını Özel Harekat polisi durdurdu
Tacizciye, hakimden unutamayacağı cevap | Birinin sana dur demesi lazım
Tacizciye, hakimden unutamayacağı cevap | Birinin sana dur demesi lazım
Silahla ateş açan AKP'li başkana soruşturma
Silahla ateş açan AKP'li başkana soruşturma
Okul müdürü genç kızın evinde yakalandı
Okul müdürü genç kızın evinde yakalandı
Önder Çelik Cinayeti | Sevgilisi ve eşi ile aynı evde kalıyorlardı
Önder Çelik Cinayeti | Sevgilisi ve eşi ile aynı evde kalıyorlardı
Tosuncuk tutuklandı | Mehmet Aydın Bitcoin üretmek istemiş
Tosuncuk tutuklandı | Mehmet Aydın Bitcoin üretmek istemiş
Bursa'da feci kaza | 4 can kaybı var
Bursa'da feci kaza | 4 can kaybı var
Tacizci komşu isyan ettirdi | Balkondan genç kadının evine girdi
Tacizci komşu isyan ettirdi | Balkondan genç kadının evine girdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim