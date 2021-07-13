Türk Bayrağı'nı indirip çöpe atan kadın yakalandı



Türk Bayrağını asılı olduğu yerden indirerek çöpe atan densiz kadın yakalandı. İlk ifadesinde 'Neşeli olduğum için indirdim' diyerek kendini savunan kadın savcılığa gönderildi.



Adana'da iş yerine asılı Türk Bayrağı'nı koparıp çöpe atması güvenlik kamerasına yansıyan kadın, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kadın gazetecilerin bayrağını neden attınız sorusuna,” Çok keyifliydim, çok neşeliydim o yüzden attım” dedi

Olayı haber alan polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak eşkalini belirlediği kadını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olayın şüphelisi M.D'yi kaldığı adresi tespit ederek yakaladı.

Gözaltına alınan kadın, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. M.D, gazetecilerin bayrağını neden attınız sorusuna, ”Çok keyifliydim, çok neşeliydim o yüzden attım. Çok keyifliydim napayım, başka bir sıkıntım yoktu çünkü” cevabını vererek kendisini savundu.



İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, kadın bayrağı asılı olduğu yerden kopardıktan sonra çöp kutusuna atıp bölgeden uzaklaşıyor.