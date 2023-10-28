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Türk bayrağına İstiklal Caddesi'nde çirkin saldırı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanırken, haddini bilmez magandaların bayrak ve Atatürk'e yönelik çirkin saldırı haberleri geliyor.

28 Ekim 2023 Cumartesi 19:06
Türk bayrağına İstiklal Caddesi'nde çirkin saldırı






Türk bayrağına İstiklal Caddesi'nde çirkin saldırı


 
İstanbul İstiklal Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı öncesi asılan bayrakları sökerek yere atan şahıs yakalandı. İstiklal Caddesi'nde bayrakları kırıp üzerine basan Ü.B. ile polislere karşı çıkarak devlet büyüklerine hakaret eden G.Ö. gözaltına alındı. Ü.B.'nin bayrağı kırıp üzerine bastığı anları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Beyoğlu Tomtom Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, gece saat 03.40 sıralarında polise bir kişinin caddeye dizilen bayrakları kırıp üstüne bastığı yönünde ihbar geldi. İhbarın ardından olay yerine giden ekipler, şüphelinin Ü.B. olduğunu belirledi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Ekipler Ü.B.'yi gözaltına alacağı sırada bir kişi polise engel olmaya çalışarak devlet büyüklerine hakaret etti. Bunun üzerine ekipler G.Ö. olduğunu tespit ettikleri kişiyi de gözaltına aldı.

Emniyete götürülen 2 şüpheli 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Devlet Büyüklerine Hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Ü.B.'nin bayrakları kırıp yere attığı anları çevredeki 2 kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde Ü.B.'nin bayrağı yere düşürdükten sonra üstüne bastığı, video çeken gencin ise 'Bayrak namustur' diyerek Ü.B.'ye müdahale ettiği anlar yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
BayrakTürk BayrağıSaldırı
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Selcan kurt 2023-10-28 20:50:55

Aşağılık adam bunun gibi Türk düşmanı bayrak düşmanı alçaklardan hesap sorulmalı. sonu Kıbrısta Türk bayrağını indirmek isteyen alçak gibi olur umarım

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