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Türk bayrağını indiren kadın | Polis o kadını arıyor

Önceki gün İranlı bir kadının Türk Bayrağına yönelik saldırısının ardından ikinci saldırı Adana'da meydana geldi. Polis ekipleri kimliği belirlenen kadını arıyor.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 22:20
Türk bayrağını indiren kadın | Polis o kadını arıyor

Türk bayrağını indiren kadın | Polis o kadını arıyor


Türk bayrağına bir hafta içerisinde iki ayrı çirkin saldırı. Türk Bayrağı'na saldıran İranlı bir kadının önceki gün yakalanarak cezaevine gönderilirken, Adana'da meydana gelen çirkin olayın ardından polis ekipleri harekete geçti.

Adana'da akılalmaz bir olay yaşandı. Bir kadın, iş yerinde asılı Türk bayrağını asılarak indirip çöpe attı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, polis, kimliğini belirlediği kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağı, bir kadın tarafından bağlı olduğu yerden koparılıp, çöp kovasına atıldı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı.

KADININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Emniyet güçlerini harekete geçiren olayda, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
Bayrağa Saldırıçirkin Saldırı
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