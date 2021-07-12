Türk bayrağını indiren kadın | Polis o kadını arıyor



Türk bayrağına bir hafta içerisinde iki ayrı çirkin saldırı. Türk Bayrağı'na saldıran İranlı bir kadının önceki gün yakalanarak cezaevine gönderilirken, Adana'da meydana gelen çirkin olayın ardından polis ekipleri harekete geçti.

Adana'da akılalmaz bir olay yaşandı. Bir kadın, iş yerinde asılı Türk bayrağını asılarak indirip çöpe attı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, polis, kimliğini belirlediği kadının yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağı, bir kadın tarafından bağlı olduğu yerden koparılıp, çöp kovasına atıldı.

Bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı.

KADININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Emniyet güçlerini harekete geçiren olayda, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.