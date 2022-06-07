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Türk dünyası konserinde genç kıza Afganlı tacizi

Kastamonu'da düzenlenen geleneksel Türk dünyası konseri sığıntı afganlının genç kıza tacizine sahne oldu

07 Haziran 2022 Salı 07:35
Türk dünyası konserinde genç kıza Afganlı tacizi

Türk dünyası konserinde genç kıza Afganlı tacizi


Kastamonu'da Afgan uyruklu bir şahıs, Türk Dünyası Günleri Festivali'nde sahne alan Kıraç konseri sonrası bir Türk kızını taciz etti. Olayın ardından Afgan uyruklu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Kastamonu Belediyesi tarafından 'Türk Dünyası Günleri Festivali' düzenlendi.  Festivalde sahne alan Kıraç konseri sonrası Afgan sığınmacının bir Türk kızını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı video sosyal medyada gündem oldu. 

Ülkemizde son dönemde sığınmacıların karıştığı olayların ardı arkası kesilmiyor.

Türkiye’deki sığınmacı tartışmaları devam ederken sığınmacı videoları gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada bir kullanıcı, Afgan sığınmacının Türk kızını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bir video paylaştı.

Videoda konser çıkışı bir Afgan sığınmacı, Türk kızını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıyor.

Kastamonu Belediyesi tarafından Türk Dünyası ismi altında 3-4-5 Haziran tarihlerinde Türk Dünyası Günleri Festivali düzenledi.

Festivalde Kıraç, İlyas Yalçıntaş ve Mustafa Yıldızdoğan konserler verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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